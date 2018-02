"Corylie wordt jonger en hipper" NIEUWE NAAM EN LOCATIE VOOR DAMESBOETIEK CORY CHARLOTTE DEGEZELLE

20 februari 2018

02u39 0 Roeselare Na exact 80 jaar waait er een frisse wind door damesboetiek Cory. Met Julie Defryn (27) neemt de vierde generatie er het roer over. In september opent zij op de hoek van De Munt en de Noordstraat Corylie, de hippere en toegankelijkere versie van Cory. De huidige winkel in de Sint-Michielstraat verdwijnt en gaat op in Cory Outlet die al twee jaar in de Noordstraat te vinden is.

Na tachtig jaar is damesboetiek Cory toe aan vernieuwing. De winkel, gespecialiseerd in couture, zag in 1938 het levenslicht. Henriette Reynaert en Jules Couvreur stampten toen Cory, een samentrekking van hun familienamen, uit de grond in de Jules Lagaelaan. In 1969 verkaste de modezaak richting Ooststraat, waar Patricia Couvreur (57) in 1985 de fakkel overnam van haar ouders, Edmond Couvreur en Micheline Therie. "Tien jaar geleden besloot ik door de combinatie van hoge huurprijzen en de opkomst van de vele ketens om te verkassen richting de Sint-Michielsstraat", vertelt Patricia. Maar nu is die locatie niet langer ideaal. "Sinds twee jaar baatten we in de Noordstraat ook Cory Outlet uit. Door die ervaring merken we dat we in de Sint-Michielsstraat toch wel wat passage, en het bijhorende nieuwe publiek, missen."





"Stukje van mezelf"

Dat was het signaal voor dochter Julie Defryn, sinds 2011 actief binnen Cory, om haar stempel te drukken op de familiezaak. "In september open ik in het hoekpand van De Munt, aan de Noordstraat, een nieuwe winkel", zegt ze. "Cory krijgt een verjongingskuur en wordt Corylie. Met die naam bewaar ik onze familiegeschiedenis, maar voeg ik een stukje van mezelf toe aan het verhaal. Corylie moet de jongere, hippere en ook toegankelijkere versie worden van waar Cory al die jaren al voor staat. Men zal er zowel de klasse, stijl en exclusiviteit van Cory terugvinden maar evengoed een reeks jongere merken en ook accessoires en gadgets. Corylie wordt een totaalconcept dat beleving hoog in het vaandel draagt en perfect past in de Noordstraat die wij ervaring als een gezellige straat met karakter."





Met de opening van Corylie, die vanaf dag één zal focussen op de wintercollectie 2018, verdwijnt Cory in de Sint-Michielsstraat. "Die winkel gaat op in Cory Outlet. Het is de bedoeling dat we elkaar blijven helpen", besluit Patricia. Meer info op www.cory.be.