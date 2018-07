'Cadetten van de Arbeid' gelauwerd 12 juli 2018

02u26 1

Op het stadhuis werden zes Roeselarenaars ontvangen die de titel laureaat of 'Cadet van de Arbeid' kregen. Het gaat om gemotiveerde burgers die speciale aandacht verdienen en geselecteerd werden door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Georges Deprauw kreeg het gouden ereteken in de sector autohandel en garages, Kristof Werbrouck kreeg op zijn beurt een bronzen ereteken in de sector bouw en Martine Floorisone kreeg het zilveren ereteken in de sector OCMW. Andy Vandecasteele, Eddy Geeraert, Jochen Devolder en Jean-Louis Dalle tot slot kregen een ereteken in de sector politie en civiele veiligheidsdiensten. Andy en Eddy kregen zilver, Jochen brons en Jean-Louis goud.





(CDR)