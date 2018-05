'Buren helpen buren' dankzij Dienstencentrum Schiervelde 26 mei 2018

Koffie en eclairs voor de bewoners van de aanleunflats van rusthuis De Zilverberg. Het in het rusthuis gevestigde Dienstencentrum trekt dezer dagen op tournee door de ruime omgeving om haar eigen werking te promoten en het contact in de buurt te versterken. "Via deze koffietafel willen we dat de buren mekaar leren kennen en het project 'buren helpen buren' lanceren", zeggen Katrien Denoo, centrumleider van het Dienstencentrum en zorgcoach Elcke Vandromme. "Hiermee willen we onderlinge spontane hulp een duw in de rug geven. We vragen wie vrijwillig wil helpen om een brood te halen, de hond uit te laten, de planten water te geven ... en waar de nood is. Vervolgens matchen we de mensen om tot een warme buurt te komen." (CDR)