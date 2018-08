"Brasserie voor meer dan alleen sporters" MARTIJN (27) GEZICHT VAN HORECAZAAK BIJ NIEUW ZWEMBAD CHARLOTTE DEGEZELLE

21 augustus 2018

02u32 0 Roeselare Martijn Snaet (27) wordt het gezicht van brasserie/café 'O' bij Sportoase Schiervelde, het nieuwe zwembad dat komende zondag de deuren opent. Martijn was uitbater van het café De Nieuwe Gilde in de Henri Horriestraat, dat straks gesloopt wordt.

Martijn weet nog maar een week dat hij vanaf zondag aan de slag gaat als zelfstandig uitbater van de horecazaak bij Sportoase Schiervelde, dus het is momenteel alle hens aan dek. Maar dat hij er zin in heeft, is duidelijk. Nochtans liep z'n vorige horecaervaring niets zoals gehoopt. "Ik heb net geen drie jaar café De Nieuwe Gilde uitgebaat", vertelt Martijn. "Ik zag dat als iets op lange termijn, maar het is anders afgelopen." De Nieuwe Gilde moet immers wijken voor een nieuwbouw van ACV Midden West-Vlaanderen. Het café sloot eind juni al de deuren. "Ik stond wel nog open voor een nieuw begin in de horeca, maar ik had geen zin meer om 80 uur per week pintjes te tappen", aldus Martijn, die de voorbije maanden aan de slag was als ambulancier. Hij stootte op Facebook eerder toevallig op de vacature. "Ik heb de vacature gelezen, herlezen, aan enkele mensen voorgelegd en uiteindelijk toch nog even laten bezinken voor ik reageerde. Maar al snel zag ik de voordelen: de fantastische locatie, het grote terras, de nabijheid van de Mandel, de grote parking en dan natuurlijk ook de link met het sportieve en de vele verenigingen die hier over de vloer zullen komen. Ik moest mijn kans wel wagen."





10.000 man in één dag

Het grote publiek kan zondag voor het eerst rondgeleid worden in Sportoase Schiervelde. Martijn weet nu al dat hij voorbereid moet zijn. "Ze verwachten zondag tot 10.000 bezoekers", weet hij. "Ik heb nooit stress, maar nu voel ik de zenuwen wel. Maar nerveus zijn, verandert niets aan de zaak. We gaan er gewoon voor. Starten doen we met een beperkte kaart om dan geleidelijk op te bouwen. Het is de bedoeling dat O doorlopend open is. 's Middags en 's avonds brengen we de klassieke brasseriekeuken met lasagne, vol-au-vent, en croques, maar telkens met een gezonde toets. Daarnaast zetten we enkele vegetarische gerechten op de kaart en op termijn ook een dagschotel. In de namiddag zijn er ijsjes, pannenkoeken en taart. Binnen zijn er een 100-tal plaatsen, op het terrassen nog eens ruim 70. Er is buiten een speelplein, binnen een speelhoek en een zithoek, en ik zorg uiteraard voor sport op tv."





Personeel gezocht

Martijn is nog steeds op zoek naar enkele personeelsleden. Geïnteresseerden kunnen hem contacteren via snaetmartijn@gmail.com of via het nummer 0473/56.63.72.