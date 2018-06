"Boksende broers deelden de meeste klappen uit" AANVALLERS CHIROLEIDER INTUSSEN VRIJGELATEN KEN STANDAERT EN LIEVEN SAMYN

26 juni 2018

02u35 0 Roeselare De twee broers die met drie andere jongeren Chiroleider Wannes Steyaert (26) in het ziekenhuis sloegen, zijn niet aan hun proefstuk toe. Mathias (21) en Mathieu D. (19) stonden al voor de rechter voor een mislukte hold-up op café De Nieuwe Ruiter. Zeker een van hen is lid van een boksclub.

De vijf jongeren die zaterdagavond - gewapend met broeksriemen en stokken - aanwezigen van het terras van 't Kaashoeveke aanvielen, zijn gisteren vrijgelaten door het gerecht. De minderjarige verdachte S. (17) staat wel nog onder huisarrest op bevel van de jeugdrechter. "Hij beweert zelf geen klappen uitgedeeld te hebben", vertelt een gerechtelijke bron. Zijn vier meerderjarige kompanen - broers Mathias (21) en Mathieu (19) D., Bono L. (19) en Mohamed E.L. (18) deden dat wel. "Toen wij wilden passeren, kregen we allerlei racistische commentaren te horen", klinkt het bij het viertal. "Iemand heeft zelfs van op het terras een stuk pizza naar onze auto gegooid." Een versie die niet strookt met de verklaringen van de slachtoffers en enkele getuigen. "Die auto wilde voorbij de nadarhekken die opgesteld stonden voor de Batjes", klinkt het. "Toen ze daarop aangesproken werden, waren ze direct heel agressief. Ze schreeuwden dat 'de straat van hen was' en één van hen dreigde er zelfs mee onze dochter te verkrachten. Of er iets gegooid is naar hun auto? Zeker niet." De BMW van het vijftal reed door, maar plots keerden ze terug om hun vuisten te laten spreken - iets waar ze duidelijk op getraind waren, aangezien minstens één van hen aangesloten is bij een boksclub in Lichtervelde en een andere taekwondo beoefent. "De broers D. hebben de meeste klappen uitgedeeld", klinkt het. Een slachtoffer liep gekneusde ribben op, een andere man verloor enkele tanden, maar het zwaarste slachtoffer is Wannes Steyaert (26). Na een rake klap op het hoofd viel hij op de stoeprand en liep onder andere een dubbele hersenvliesbloeding en een schedelbreuk op. "Zijn bloedingen zijn onder controle en de zwellingen nemen af", vertelt mama Ragnhild. "Maar hij heeft nog altijd een voortdurende druk in z'n hoofd en verdraagt geen licht. Het wordt een lange revalidatie."





Lessen

Ze hoopt dat de vechtersbazen 'lessen trekken' uit zaterdagavond. "Slaan is nooit een oplossing. Wij zijn allemaal kwaad, maar koesteren geen wraakgevoelens. Wij kunnen onze boosheid wel kanaliseren." De twee vechtende broers blijken geen onbekenden voor het gerecht. In februari verschenen ze in Kortrijk voor een poging tot gewapende hold-up op het intussen gesloten café De Nieuwe Ruiter in Roeselare. Volgens hun twee medekompanen tijdens die mislukte inbraak/overval waren de broers toen de initiatiefnemers en regelden ze zelfs het pistool dat ze zouden gebruiken. Eind oktober kent het duo zijn straf voor die zware feiten.