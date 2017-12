"Binnen 3,5 jaar loopt hij weer vrij rond!" 15 JAAR CEL VOOR MARNICK VERMEERSCH DIE VORIG JAAR ZIJN VRIENDIN WURGDE ALEXANDER HAEZEBROUCK

02u27 32 Lieven Samyn Aan de andere kant van de rechtbank de nabestaanden van Kimberly, haar vader en moeder, Roeselare Marnick Vermeersch (31), de man die in juli vorig jaar zijn vriendin in hun woning in Oekene wurgde, werd gisteren veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. De familie van Kimberly begrijpt de straf niet.

De 31-jarige man die zijn vriendin na een zoveelste discussie tussen het koppel wurgde in het washokje in hun woning langs de Plaatsmolenstraat, hoorde zijn straf erg rustig aan. Toen hij opnieuw werd weggebracht door de politie, kon de mama van Kimberly zich niet langer bedwingen. Ze liep hem achterna en schold Marnick de huid vol. "Ik hoop dat je er de rest van de leven spijt van hebt! Je komt er te gemakkelijk vanaf", schreeuwde ze hem toe. Met de vijftien jaar celstraf, volgde rechter de vraag van het openbaar ministerie. "Je hebt heb leven van een jonge vrouw met vier kinderen afgenomen, dat is een onaanvaardbare daad", sprak rechter Vincent Vereecke tot de man. "Je was ook helder en wist wat je deed. Vijftien seconden lang heb je haar keel dichtgeknepen. Nadien belde je niet naar de hulpdiensten maar ben je met de kinderen naar de politie gestapt, je wist dus dat ze dood was. Toch geeft de rechtbank je een kans om in de toekomst misschien nog een vaderrol op te nemen, grijp die."





Alexander Haezebrouck Marnick Vermeersch wordt weer in de boeien geslagen.

"Belachelijke straf"

De familie van Kimberly was ontgoocheld over de uitgesproken straf. "We waren wel voorbereid, maar toch blijf ik het belachelijk vinden. Het is precies dat je zwaarder gestraft wordt als je een pint te veel drinkt dan als je iemand om het leven brengt", zegt vader Mario Vermeersch. "Hij heeft zelf voor God gespeeld, en toch durven ze hier zeggen dat hij nog de slechtste niet was." Vader Vermeersch doelt op het beeld dat Openbaar aanklager Tom Janssens schetste over Mario. "Wellicht kende Kimberly bij hem de meest gelukkige vijf jaar uit haar leven. Hij loste de schulden af en hielp in het huishouden. Kimberly had een scherpe tong. Dat had ze in haar jeugd geleerd, toen ze bijna letterlijk moest vechten voor haar brok in het gezin, waar er vaak maar geld was om de eerste veertien dagen van de maand door te komen.", zei Janssens tijdens de pleidooien. "Dat was een enorm harde klap om te verwerken zegt de familie die niet in beroep gaat tegen de straf. "Dat heeft geen zin", zegt papa Mario. "Ik heb tot nu toe nog geen dag gerouwd. Nu alles achter de rug is, kan ik daar eindelijk aan beginnen." De ruzie vorig jaar ontstond nadat een gepland uitstapje naar Bellewaerde in het water viel. In de loop van de namiddag greep Marnick Vermeersch zijn vriendin bij de keel en wurgde haar in het washok. Met Kimberly had hij twee kinderen Rihanna (4) en Beyoncé, op het moment van de doodslag slechts enkele weken oud. Kimberly had ook nog twee kinderen uit eerdere relaties: Axcana (11) en Zivana (8).