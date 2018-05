"België is niet beloofde land voor holebi's" JAIMIE KAART GAYBASHING AAN OP MR GAY WORLD-VERKIEZING CHARLOTTE DEGEZELLE

12 mei 2018

02u33 0 Roeselare Jaimie Deblieck (19) trekt met een campagne tegen gaybashing naar Zuid-Afrika voor de Mr Gay World-verkiezing op 26 mei. In februari was hij zelf nog het slachtoffer van homofoob geweld. Toch zijn het vooral de mooie momenten van zijn jaar als Mr Gay Belgium die hem bijblijven.

Na een avondje stappen werd Mister Gay Belgium 2017 Jaimie Deblieck begin februari aangevallen in zijn thuisstad Roeselare. Hij kreeg enkele stampen, werd op de grond geduwd en uitgemaakt voor "fucking homo". Van op de spoedafdeling van AZ Delta ventileerde hij zijn emoties op sociale media. "Het incident kreeg enorm veel weerklank. Zowel nationaal als internationaal", vertelt Jaimie. "Het leidde tot steun van over heel de wereld. Zeggen dat die aanval me op vandaag niets meer doet, is liegen. Mijn vertrouwen in de maatschappij is geschaad en 's avonds laat ga ik niet meer alleen de straat op. In het buitenland denkt men dat België het land van melk en honing is voor holebi's. Maar ik heb zelf ervaren dat dit niet waar is. Bovendien hoorde ik van veel jongens die zich inschreven voor Mr Gay Belgium 2018 dat ook zij al te maken kregen met fysiek geweld."





Ultieme droom

Dat inspireerde Jaimie om een campagne op te zetten tegen gaybashing. Daarmee trekt hij naar Zuid-Afrika waar op 26 mei de nieuwe Mister Gay World wordt verkozen. Er zijn 23 kandidaten. "Mr Gay Belgium heeft al heel wat van mijn dromen doen uitkomen en nu mag ik ook nog eens naar mijn ultieme droombestemming om de eer van ons land te verdedigen op Mr Gay World", aldus Jaimie. "Een plaatsje in de top vijf zou super zijn, maar effectief verkozen worden zou de ultieme kers op de taart zijn, want op de dag van de verkiezing ben ik exact één jaar Mr Gay Belgium."





Opvolger

Die titel geeft hij op 2 juni door aan zijn opvolger. "Mr Gay Belgium heeft me gemaakt tot wie ik nu ben en zal voor altijd een deel van mijn leven zijn. Ik maakte zoveel fantastische momenten mee: speechen voor 10.000 enthousiastelingen op de Antwerp Pride, deelnemen aan Komen Eten,... Wat me vooral voldoening geeft, is de appreciatie van de mensen. Zo kreeg ik al meermaals te horen dat het super is dat ik ook een stem geef aan mensen met autisme. Ook in de toekomst wil ik me blijven inzetten voor de holebigemeenschap en sowieso zal ik met veel plezier mijn opvolger begeleiden. Ik weet ondertussen immers hoe de titel je wereld totaal op z'n kop zet. Verder wil ik graag mijn studies weer oppikken. Het diploma tuinbouw heb ik op zak, maar nu wil ik naar Brussel om audiovisuele kunsten-productie studeren." Wie Jaimie wil helpen om Mr Gay World te worden, kan stemmen via www.mrgayworld.com.