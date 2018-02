'Bankjes #VANRSL' moeten burencontact versterken 22 februari 2018

02u38 0 Roeselare In de aanloop naar de Dag van de Buren op 25 mei lanceert de stad Roeselare een nieuw project dat teruggrijpt naar de oude traditie van samen op straat zitten met de buren.

"De oudere generatie en ook de nieuwe Roeselarenaars doen dit nog", zegt schepen Henk Kindt (sp.a). "Een goed contact met je buren kan echt heel waardevol zijn. In de strijd tegen eenzaamheid, maar het maakt ook de stap om hulp te vragen kleiner. Met het project 'Bankjes#VANRSL' willen we de mensen opnieuw op de stoep samenbrengen."





Inklapbaar

Concreet kan je voor 88 euro een bankje laten installeren aan je voorgevel. Het gaat om twee inklapbare driehoeken waarop een bank geplaatst wordt. Als de bank niet in gebruik is, kan je die dus gewoon inklappen en de driehoeken benutten als anker voor een fietsslot. Op die manier heb je de voordelen van een bank voor de deur, zonder de mogelijke bezwaren tegen een permanente bank zoals versperren van de doorgang en nachtlawaai. Een bankje aanvragen kan via www.buurten.roeselare.be tot en met 15 april. De aangevraagde bankjes worden dan geïnstalleerd tegen de Dag van de Buren.





(CDR)