“Auto Retro blijft komende jaren nog zeker in Roeselare” Oldtimerbeurs (op 19 en 20 januari in Expo Roeselare) keert voorlopig niet terug naar Brugge Charlotte Degezelle

09 januari 2019

14u59 0 Roeselare Auto Retro voelt zich goed in Roeselare. In 2017 week de oldtimerbeurs - na de sloop van de Beurshal - voor het eerst uit van Brugge naar Roeselare en op 19 en 20 januari strijkt de organisatie al voor de derde keer neer in Expo Roeselare. Ook de komende jaren wil Auto Retro de tenten blijven opzetten in Roeselare. “Het is niet zeker dat we terugkeren naar Brugge zodra de nieuwe beurssite klaar is”, zegt organisator Sebastien Delobelle.

De sloop van de Brugse Beurshal in de zomer van 2017 heeft in de kaart gespeeld van Roeselare als beursstad. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en moet de eerste steen van het nieuwe beurscomplex nog gelegd worden in Brugge. De internationale oldtimerbeurs Auto Retro moest dus uitwijken naar een andere stek en belandde in Expo Roeselare. Op 19 en 20 januari vindt ondertussen al de derde Roeselaarse editie plaats en de 39ste editie in totaal. De voorbije jaren bleven de organisatoren altijd wat op de vlakte over de toekomst, maar nu scheppen ze duidelijkheid. “Roeselare is een goeie locatie. We zijn tevreden over de samenwerking met de stad en we merken dat voor veel Noord-Franse bezoekers het halfuurtje minder rijden dan naar Brugge echt wel het verschil maakt”, vertelt Sebastien Delobelle.

Datum

“Op middellange termijn blijven we zeker in Roeselare. We willen hier groeien en ons als vaste waarde op de kaart zetten. We evalueren elk jaar. Zeer belangrijk voor ons is alvast de datum. Auto Retro moet de opener van het oldtimerjaar zijn. Vorig jaar moesten we door Agro Expo opschuiven naar april. Dit jaar zijn we er weer in januari en dat hopen we zo te kunnen behouden in Roeselare.”

Maar zit er op lange termijn dan wel een terugkeer naar Brugge in? “De bouw is nog altijd niet gestart, dus een verhuis is de eerste jaren nog niet aan de orde. Het is afwachten wat de troeven worden van de nieuwe beurssite en of ze voldoende zijn om ons opnieuw te lokken.”

Abarth

Dit jaar mikt Auto Retro weer op vijf- tot zevenduizend bezoekers. Die hopen ze te overtuigen met twee thema’s: 100 jaar Citroën en de geschiedenis van Abarth. “Citroën staat al sinds het begin voor avant-garde en was en is altijd al innovatief en revolutionair als constructeur. Ultieme topwagen binnen dat verhaal is de cabrioversie van de Mylord, waarvan er wereldwijd nog amper vijf bestaan. Ook Abarth heeft een apart verhaal met een faillissement en overname door Fiat in 1971. Het merk herleeft sinds 2007 en we ervaren een echte revival. In onze regio is het merk zeldzaam en we werken samen met het Abarth Museum in Lier, dat meerdere blikvangers uit de collectie naar Roeselare brengt.”

Traditioneel tekenen ook heel wat oldtimerclubs present. Op Auto Retro kun je verder nog auto’s, motorfietsen en brommers en hun onderdelen kopen of verkopen, snuisteren tussen memorabilia, literatuur,… Auto Retro kun je op 19 en 20 januari bezoeken van 9.30 tot 18.30 uur in Expo Roeselare op de Diksmuidsesteenweg. Tickets kosten twaalf euro. Parkeren doe je gratis. Meer info op www.autoretro.be.