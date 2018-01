"Alsjeblieft, breng mijn braces terug" TURNZAK VAN MEISJE (14) MET SPIERAANDOENING VERDWENEN CHARLOTTE DEGEZELLE

29 januari 2018

02u26 0 Roeselare Wie heeft de turnzak met daarin de knie- en polsbraces van Yori Decuypere (14)? Het meisje, geboren met een spieraandoening, heeft de braces hard nodig in het dagelijkse leven. Ze verdwenen tijdens 100 dagen. "Een nieuwe op maat laten maken, duurt vier maanden en wordt niet terugbetaald", zegt mama Bianca Ramboer.

Met vetstift bekliederde en met eieren bekogelde gevels: het zijn niet de enige mindere gevolgen van de 100-dagenviering in het Klein Seminarie in Roeselare.





Eveneens op vrijdag 19 januari, wellicht in het feestgedruis, verdween de turnzak van Yori Decuypere vanop de speelplaats. Naast enkele T-shirts, sportbroeken en een paar sportschoenen bevatte de witte neplederen tas - met daarop de beeltenis van Grumpy, een van Sneeuwwitjes zeven dwergen - ook een pols- en kniebrace op maat. Die zijn voor haar essentieel. "Yori is geboren met een spieraandoening, waardoor de gewrichten makkelijk uit de kom schieten", vertelt mama Bianca. "Het gaat om een genetische aandoening, waarvan de diagnose pas rond haar negende verjaardag gesteld werd. Yori weet dat ze nooit een fysiek zwaar beroep zal kunnen uitoefenen en dat ze later bij een eventuele zwangerschap goed gescreend zal moeten worden door het erfelijke karakter van de aandoening. Zij heeft namelijk een eerder milde vorm. Andere kinderen met hetzelfde syndroom hebben bijvoorbeeld een zware vorm van autisme, ADHD of veel zwaardere spierproblemen dan Yori."





Grap

Toch moet de tienermeid voortdurend heel voorzichtig zijn en haar lichaam 'sparen'. "Wekelijks volgt ze kine om haar spieren te versterken. Bij lange wandelingen maakt ze gebruik van een rolstoel en op school krijgt ze wat extra begeleiding. Haar braces zijn daarbij erg belangrijk. Als ze veel moet schrijven, is de polsbrace nodig en de lessen lichamelijke opvoeding zijn enkel haalbaar met de kniebrace. Daarom dat het zo erg is dat beide verdwenen zijn. Wellicht is de tas in een feestroes meegenomen en als grap verstopt, maar voor ons is het niet meer grappig."





Wachttijd

Bianca nam contact op met de school en lanceerde een oproep op Facebook, voorlopig vergeefs. "Beide braces zijn op maat gemaakt en vooral de kniebrace is een dure aangelegenheid. Bovendien vervang je die niet zomaar. Eerst moeten we een afspraak krijgen bij de behandelende arts in het UZ Gent, waarvoor de wachttijd vlot twee maanden is. Dan moet er een mal gemaakt worden om uiteindelijk de brace te kunnen ontwerpen. Dat neemt maanden in beslag en kost meer dan 250 euro. Dat geld wordt niet teruggetaald door het Riziv."





Wie de turnzak of braces zag of weet wat ermee gebeurd is, kan een bericht sturen naar bianca_r25@gmail.com. "Voor ons part mogen ze de spullen gerust ook anoniem ergens achterlaten, bijvoorbeeld bij het secretariaat van de school. Wat telt, is dat wij de braces terugkrijgen of op z'n minst weten wat ermee gebeurd is", zeggen Bianca en Yori.