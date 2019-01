“Als een kwart van de Roeselarenaars dagelijks één stuk zwerfvuil opruimt, is de stad binnenkort proper” Raf Verbeke roept stadsgenoten via Facebook op zwerfvuil te ruimen Charlotte Degezelle

18 januari 2019

15u08 0 Roeselare “Ik wou iets in beweging zetten”, zegt Raf Verbeke, die in september de Facebookgroep Roeselare Proper heeft opgericht om iets te doen aan sluikstorten en zwerfvuil. Na amper vier maanden kan Raf stellen dat hij in zijn missie geslaagd is. De groep telt negenhonderd leden en bijna dagelijks posten medestanders foto’s van hun buit, die ze in parken, grachten en langs wegen hebben opgeraapt.

Wie verantwoordelijk was voor de Facebookgroep ‘Roeselare Poper’ was tot vandaag een goed bewaard geheim. Nu acht Raf Verbeke de tijd rijp om uit de schaduw te treden. “Ik ben niet de man die Roeselare proper zal maken, de ultieme Mooimaker”, lacht hij. “Maar het is wel zo dat zwerfvuil een van de grootste bronnen van ergernis is en alleen maar sluikstorten in de hand werkt. Mirom en de stadsdiensten hebben al veel geld geïnvesteerd om het fenomeen aan te pakken. Ook verenigingen, scholen, burgers en de Mooimakers organiseren opruimacties. Een wondermiddel tegen zwerfvuil is er niet, maar dat is geen excuus om niets te doen. Ik stond eerst heel sceptisch tegenover sociale media, maar ik moet toegeven dat Facebook een machtig medium is. In september, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, heb ik de groep Roeselare Proper aangemaakt om het probleem van zwerfvuil en sluikstorten aan te kaarten. Ik bleef anoniem omdat het doel belangrijker was dan wie het initiatief nam.”

Uitdaging

Raf daagde Raf de politieke partijen uit om bij het plaatsen van campagneborden zwerfvuil in de buurt op te ruimen en een foto van het resultaat op Roeselare proper te posten. “Dat werd een kleine onderlinge competitie, maar het gaf de groep wel een boost. Ondertussen telt Roeselare Proper negenhonderd leden en tientallen mensen ruimen ook actief zwerfvuil op en posten hiervan foto’s. Dat werkt bijzonder aanstekelijk en ik hoop dat het aantal 'mooimakers’ blijft groeien. Als een kwart van de Roeselarenaars dagelijks één stuk zwerfvuil opruimt, is de stad binnenkort proper. Samen maken we een verschil. Ons succes ligt op straat, je hoeft het maar op te rapen. Ook tien bedrijven hebben zich geëngageerd door ons burgerinitiatief te sponsoren met waardebonnen of goodiebags. De actiefste zwerfvuilruimers krijgen wekelijks een attentie. Moesten er nog dertig bedrijven of middenstanders ons initiatief willen steunen, kan ik het jaar rond maken.”

Infoavond

Raf hoopt dat ook het stadsbestuur blijft inzetten op de strijd tegen zwerfvuil met meer vuilnisbakken, sigarettenpeukhouders en mobiele camera’s om sluikstorters te betrappen. “Maar beeld je eens in dat al die kosten dankzij een mentaliteitswijziging niet langer nodig zijn. Er zijn ongetwijfeld andere projecten waar dat geld beter voor gebruikt kan worden”, besluit hij. Op zondag 19 mei kun je om 11 uur terecht in ARhus voor een kennismaking met Roeselare Proper. Wie af en toe wat zwerfvuil wil ruimen, kan contact opnemen met projectenod@roeselare of 051/26.97.86.