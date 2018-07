"Alleen washandje en spons bleven achter" ONBEKENDEN PLUKKEN KUNSTWERK - EEN BOOM MET OUDE KLEREN - KAAL SAM VANACKER

30 juli 2018

02u26 0 Roeselare De opening van de beeldenwandeling Kunst in de Stad is vrijdagavond niet helemaal vlekkeloos verlopen. Van de 'Lapjesboom', een kunstwerk waarbij een dode boom volgehangen werd met oude kledingsstukken, waren alle kleren verdwenen. De daders lieten alleen een washandje en een spons achter.

Thijs Van der Linden, een van de deelnemende kunstenaars en de bezieler van de 'lapjesboom', ontdekte vrijdagavond dat zijn werk helemaal kaalgeplukt was. "Ik had de toestemming gekregen van de stad om in het kader van Kunst in de Stad een werk te maken met de dode treurwilg in het Geitepark", legt hij uit. "Ongeveer twee weken geleden ben ik begonnen aan de opbouw. Ik maakte een kader en een beeldje vast aan de boom, samen met een woordje uitleg, een kistje spijkers en een hamertje aan een ketting. De bedoeling was dat bezoekers van de kunstroute zelf oude kledingsstukken of lapjes aan de boom zouden nagelen. Om de mensen op weg te helpen had ik er al een tiental oude kleren aan vastgespijkerd."





Het idee voor de boom komt uit een middeleeuws volksgeloof. "Bij lapjesbomen of koortsbomen ging men bij ziekte om genezing vragen. Doorgaans werd een stukje kleding van de patiënt daarbij aan de boom gehangen, om zo de ziekte als het ware over te dragen aan de boom." Volgens de kunstenaar 'groeide' de boom de voorbije 14 dagen goed aan. Er hingen een veertigtal stuks lap aan. "Er hing vanalles aan. Een oude jas, een stofdoek, kousen, ondergoed, een washandje, een verband enzovoort. Ik had goede hoop dat dat aantal organisch zou blijven groeien, maar spijtig genoeg is het tegengestelde gebeurd. De daders hebben alleen een washandje en een spons achtergelaten. Zelf weet ik niet waarom iemand de kledij weggenomen heeft. Mogelijk gaat het om vandalisme, of spelende kinderen. Aan de andere kant kan het ook dat mensen die het minder goed hebben de kleren gestolen hebben. Misschien begreep men het concept niet. Heel vreemd."





Bizarre diefstal

Volgens Jurgen Lievens, organisator van de beeldenroute en voorzitter van vzw K-Trolle, moeten de dieven er in de voorbije vier dagen langs geweest zijn. "Ik ben begin deze week nog het bakje met spijkers gaan bijvullen en toen zag alles er nog prima uit. Geen idee wat de daders bezield heeft, vooral omdat er verder langs de hele wandelroute niets gestolen is. Wel is er een tegel met uitleg kapotgetrapt bij een ander werk in het Geitepark. Of het om dezelfde daders gaat weet ik niet."





"Wat we nu gaan doen? Het washandje en de spons heb ik alvast terug aan de boom gehangen. Wie weet groeien de kleren alsnog terug aan", besluit de kunstenaar.





De beeldenroute Kunst in de Stad loopt nog tot en met zondag 2 september en is gratis te bezichtigen. Wandelkaarten en stemformulieren zijn te verkrijgen bij de toeristische dienst en bij verschillende handelszaken. Alle info op www.kunstinroeselare.be