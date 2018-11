"Alcoholverbod op De Munt was nodig" BURGEMEESTER GRIJPT IN NA KLACHTEN OVER OVERLAST CHARLOTTE DEGEZELLE

09 november 2018

02u25 15 Roeselare Tot en met 22 januari 2019 is het verboden om alcohol te consumeren op het volledige Muntplein, de onderliggende parking en de toegangen ertoe. Dat besliste burgemeester Kris Declercq (CD&V) na klachten van buurtbewoners. Het verbod is ondertussen bijna drie weken van kracht en werkt. "De rust is teruggekeerd", klinkt het bij de bewoners en handelaars.

"Op het Muntplein was er geregeld overlast. Dronken mensen vielen anderen lastig en maakten veel lawaai", getuigt de woordvoerder van het buurtcomité die liever anoniem blijft.





"De herrieschoppers zaten hier vlakbij mijn terras met hun pitbulls te spelen, er ontstonden vechtpartijen onder elkaar. Ooit kwam eens iemand met een bebloed gezicht bij ons binnen", pikt Yarmo Muller van ontbijt-, lunch- en koffiehuis Julien in. "Dat schrikte onze klanten af en meermaals moesten we de politie opbellen." Ook Timothy De Meulenaere van Proxy Delhaize kent het fenomeen en pikt in. "Dat is allesbehalve goed voor het imago van De Munt. Zowel onze klanten als het personeel voelde zich niet langer veilig op het plein."





Terrassen

Om te vermijden dat de situatie nog verder uit de hand zou lopen, stapten de handelaars, horeca en het buurtcomité samen naar de burgemeester en de korpschef. Zij gingen onmiddellijk over tot actie. "Het gaat veelal om mensen met problemen", duidt burgemeester Kris Declercq. "We proberen hen te helpen door opvang te voorzien, maar naast rechten hebben zij ook plichten. Op het openbaar domein dien je je te gedragen. Na enkele waarschuwingen ben ik overgegaan tot het uitvaardigen van een alcoholverbod." Standaard verbiedt het stedelijk politiereglement alcoholconsumptie op het openbaar domein tussen 22 en 7 uur. Via het besluit van de burgemeester wordt dit uitgebreid tot een totaalverbod op het gebruiken van alcohol op het volledige Muntplein inclusief de Citroenstraat, de ondergrondse parking en haar toegangen. Het verbod geldt tot en met 22 januari, maar niet op de terrassen van de aanwezige horecazaken, noch voor de organisatie van evenementen. Geopende flessen of blikken met alcohol kunnen in beslag genomen worden. Politiepatrouilles houden een oogje in het zeil. "Na een drietal weken hoor ik dat de rust teruggekeerd is op De Munt", aldus burgemeester Declercq. "Het verbod was echt nodig."





Betere sfeer

De buurt is lovend over de aanpak van zowel de burgemeester als de politie. "Ze hebben prioriteit gegeven aan onze klachten. De burgemeester vaardigde het alcoholverbod uit en ook de politie treedt kordaat op via patrouilles, al dan niet met de politiehond mee, controles van de parkeergarage,... We zijn hen heel dankbaar. In amper enkele weken tijd is de sfeer hier totaal veranderd. Zowel de politie als de burgemeester verdienen een pluim."