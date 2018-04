'Albrecht' speelt thuismatch 23 LEVENDE STANDBEELDEN OP WINKELNACHT CHARLOTTE DEGEZELLE

27 april 2018

02u54 0 Roeselare Freez is het thema van de 18e Winkelnacht die op maandag 30 april wordt georganiseerd door de vzw Shopping en Centrum Roeselare. 23 levende standbeelden zullen op verschillende plaatsen in het centrum te zien zijn. Onder hen ook Roeselarenaar Dieter Vansteelant (47), die in de huid van Albrecht Rodenbach kruipt.

1-2-3 piano! Iedereen kent wel het kinderspelletje waarbij één iemand, met de rug naar de andere deelnemers, tot drie telt. Tijdens die periode mogen de overige leden zich verplaatsen in zijn richting. Als hij zich echter weer omdraait, moet al de rest stokstijf staan. Dat is vaak al niet evident, maar het is klein bier vergeleken met wat er te beleven valt op de 18e Winkelnacht die het thema Freez kreeg. "We strikten 23 levende standbeelden die op verschillende plaatsen in de binnenstad, in of aan de winkels, te zien zullen zijn", vertelt Dorien Naert, gastvrouw van de vzw Shopping en Centrum Roeselare. "Het gaat niet zomaar om levende standbeelden die nu en dan een reactie geven aan het publiek, maar sommigen voeren een heuse act uit, enkelen waren nooit eerder in België te zien en we pakken zelfs uit met twee zwevende standbeelden. Ideaal dus voor heel wat foto's en selfies."





Blauwvoet

Tussen de narren, apen en ontdekkingsreizigers zal er ook één Roeselaars monument opduiken: Albrecht Rodenbach met z'n blauwvoet in de hand. Roeselarenaar Dieter Vansteelant imiteert als levend standbeeld al 12 jaar het werk van Jules Lagae dat sinds 1909 op het De Coninckplein prijkt. "Manneken Pis, de mannelijke helft van een bruidspaar, Charlie Chaplin, Einstein ... Het zijn maar enkele van de figuren die ik doorheen de jaren al uitbeeldde als levend standbeeld", vertelt Dieter. "In 2002 ben ik hiermee gestart nadat ik een mimeworkshop volgde en ik nam al meermaals deel aan het Belgisch Kampioenschap Levend Standbeeld in Oostende. Ik slaag erin om 45 tot 60 minuten stil te staan als standbeeld." Op Winkelnacht duikt hij op als Albrecht Rodenbach. "Het kost me zo'n halfuurtje om me uit te dossen. Trainen om als levend standbeeld te staan doe ik niet. De kunst is te focussen op één bepaald punt, maar het leukste zijn toch wel de reacties van de passanten als je plots begint te bewegen." Uit liefde voor de stiel heeft Dieter ook een droom. "Ik wil ooit een workshop levend standbeeld voor kinderen opzetten zodat ik een volgende generatie kan opleiden."





Niet verkeersvrij

Op de Winkelnacht zijn alle winkels in het centrum open van 10 tot 22 uur en de meeste winkeliers pakken uit met speciale acties, promo's en kortingen. Bovendien mogen ze voor het eerst, net zoals met de Batjes, een standje buiten plaatsen, een demo houden, een mini-modeshow organiseren ... Het stadscentrum is niet verkeersvrij. Meer op www.shoppingroeselare.be.