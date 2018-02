"Al drie maanden bezig, nog twee te gaan" DJORDY (21) TEKENT STREEPJE PER STREEPJE FOTO NA UIT JAREN 30 CHARLOTTE DEGEZELLE

06 februari 2018

02u48 0 Roeselare Een heus titanenwerk is het. Op een binnendeur van cultuurcafé K-trolle tekent Izegemnaar Djordy Rondelez (21) een foto na van Roeselare uit de jaren 30. Dat doet hij streepje per streepje. Al drie maanden lang is hij ermee in de weer, en hij schat dat hij nog twee maanden werk voor de boeg heeft. Maar dat maakt voor Djordy niets uit, want creatief bezig zijn, maakt hem gelukkig.

Djordy heeft nogal wat bekijks terwijl hij geconcentreerd tekent op een binnendeur van het Roeselaarse cultuurcafé K-trolle in de Scharestraat. Uren aan één stuk is hij in de weer en hij gaat daarbij minutieus te werk. Elk dakpannetje moet er perfect uitzien.





Op de foto die hij natekent, staat de Karnemelkstraat in het jaar 1934, een straat die niet ver ligt van het café. Klanten van de zaak spreken hem regelmatig aan. "Ze vragen wat ik precies aan het tekenen ben en ik krijg ook veel complimentjes", glundert Djordy. "Dat doet deugd, maar ik word er ook wat ongemakkelijk van. Dan weet ik niet goed hoe ik moet reageren."





Djordy kreeg als kind al te horen dat hij een creatief talent was. "Maar dat ging het ene oor in en het andere weer uit. Ik heb jaren niets met die gave gedaan. Tot het fout liep aan de universiteit."





Na het middelbaar koos Djordy ervoor om geologie te studeren. De jongeman heeft autisme, maar had zich altijd uit de slag getrokken in het middelbaar. "Ik was niet gewoon om te studeren. Tot dan ging school altijd vanzelf", vertelt hij. "Toen ik na het eerste jaar niet geslaagd was, heb ik erg in de put gezeten. Ik was vrij depressief doordat ik niet geslaagd was in een studie die me erg interesseerde. In die periode vond ik verstrooiing in het creatieve."





Voeten op de grond

Djordy is een kei in het natekenen van foto's en maakte al tekeningen van de Chinese Muur, Machu Picchu en Parijs.





Hij wordt hierbij gesteund door zijn ouders, die hem vorig jaar aan z'n allereerste tentoonstelling in de K-trolle hielpen. "Ik zag hier heel veel kunst aan de muren hangen en toen ik Jurgen (Lievens, de bezieler van vzw K-trolle, nvdr.) erover aansprak, zei hij dat het schenkingen zijn. Ik wou ook graag iets doen voor de K-trolle en voor ik het wist, haalde Jurgen de foto van de Karnemelkstraat boven. Het is een beeld met veel perspectief en detail en daardoor op mijn lijf geschreven. In november ben ik gestart met tekenen. Het is niet evident, want nooit eerder werkte ik verticaal en de ondergrond is niet effen. Maar als ik op het huidige tempo verderwerk, moet de tekening binnen twee maanden af zijn. Omdat ze heel fragiel is, komt er nog een laagje vernis over. Ik hoop stiekem dat deze tekening andere opdrachten met zich zal meebrengen. Maar ik blijf met m'n voetjes op de grond. Wat telt, is dat ik me amuseer. Welke richting ik uitwil met mijn leven, daar ontdek ik nog wel. Ik ben alvast begonnen een cursus Chinees om een studeerritme te kweken."