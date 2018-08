"Afscheid van Spillebad is zeer emotioneel" ZWEMBAD GAAT ZONDAG NA 46 JAAR DEFINITIEF DICHT CHARLOTTE DEGEZELLE

03 augustus 2018

02u29 0 Roeselare Het Spillebad sluit zondag na 46 jaar de deuren. Hoewel het bad al jaren het zorgenkind is van het stadsbestuur, zit het ook stevig verankerd in de harten van velen. Het Spillebad is een plek waar nieuwe vriendschappen werden gesmeed. Sommigen noemen het zelfs een thuis. Wij gingen praten met enkele mensen die vergroeid zijn met het bad.

'It's a Family Affair' zongen Sly and the Family Stone ooit. Dat is het Spillebad zeker voor de familie Deburghgraeve-Vandenbulcke. Freddy Deburghgraeve, vader van olympisch zwemkampioen Frédérik- werkte er van 1990 tot 2010 als redder en zijn vrouw Rita Vandenbulcke baatte er van 1998 tot vorige dinsdag de cafetaria uit. Hun vier kinderen leerden er zwemmen, zaten er in de zwemclub en Frédérik groeide zelfs uit tot de man die in 1996 olympisch goud won op de 100 meter schoolslag in Atlanta. Fredje Raketje liet zich vorig jaar in het boek '100 Heerlijke Roeselarenaars' al ontvallen dat het einde van het Spillebad raar zou doen, "want ik heb daar toch zo'n 20 jaar van m'n leven gespendeerd."





Tranen

Net zolang was z'n moeder het vaste gezicht in de cafetaria. "Ik ben er toevallig ingerold. Er waren plannen om het bad te renoveren, maar men wou geen concessie meer uitschrijven voor het de laatste jaren net voor de werken. De zwemclub vroeg me en ik heb 'ja' gezegd", vertelt Rita. "Ik was altijd huisvrouw geweest, maar de kinderen waren groot en ik had wat last van het legenestsyndroom. Het plan was dat ik de cafetaria anderhalf jaar zou uitbaten, maar twintig jaar later ben ik hier nog en het waren twintig mooie jaren. Nog voor ik hier kwam werken was het Spillebad al m'n tweede thuis. Niet omdat ik graag zwem, maar door Freddy en de kinderen. Aanvankelijk wou ik vorig jaar stoppen, maar ik heb m'n beslissing weer ingetrokken. Ik was er niet klaar voor. Ik heb de nakende sluiting lang niet kunnen aanvaarden. Maar sinds vorig weekend moet ik wel. Er viel al eens een traantje aan de toog, veel mensen kwamen afscheid nemen en iedereen wou weten wat ik met m'n pensioen ga doen. Maar ik heb geen plannen, ik zie wel."





Moeilijk afscheid

Hoewel er geen bloedband is, is Dries Declercq een beetje het vijfde kind van Rita en Freddy dankzij het Spillebad. Dries is amper 36, maar werkt al 17 jaar in het bad. Hij startte als redder en wist zich op te werken tot hoofdredder. Zondag wordt z'n allerlaatste werkdag. "Ik zie ertegen op. Het afscheid is moeilijk. Ik ben vastbenoemd bij stad Roeselare en maak de overstap naar Sportoase Schiervelde niet. Daardoor is het deze week een echte emotionele rollercoaster. Ik moet elke dag van iedereen afscheid nemen", vertelt hij. "Het mooiste moment in al die jaren blijft m'n eerste werkdag. Ik kwam hier als 19-jarige kerel aan met veel stress. Freddy stelde me meteen gerust en voor ik het wist had ik er een familie bij. Dat warme gevoel zal ik altijd meedragen."





Vriendschap

Ook veel trouwe zwemmers zien het Spillebad niet graag verdwijnen. Nog voor het bad om 7.30 uur opent, staan Roger Desmet (78), Christine Deseranno (67), Oscar Denolf (78), Luc Vandoorne (78), Micheline Vervalle (71), Bernard Debaillie (59), Geert Seynaeve (68), Patrick Dezutter (62) en Kyarah Allaert (36) er te wachten. Ze leerden elkaar kennen in het Spillebad dat voor hen onslomakelijk verbonden is met hun vriendschap. "Het afscheid maakt onzeker. We zullen niet meer op ons vast tijdstip in Sportoase Schiervelde terecht kunnen, want het bad opent maar om 8 uur. Daardoor vrezen we dat ons groepje uiteen zal vallen. We hopen dat Sportoase hun openingsuren nog aanpast, maar blijven tot de laatste dag hier present. Wellicht zal het zondag pas echt doordringen dat het hier gedaan is."Tot slot was het Spillebad ook decennialang de thuis van talrijke sportverenigingen. De Roeselaarse Duikers Club is er 44 jaar kind aan huis geweest. Voorzitter Domien Crevits leerde er 20 jaar geleden duiken. "Het wordt voor mezelf en de andere leden aanpassen nu het Spillebad sluit", zegt hij. "Het is voor ons meer dan een trainingsplaats. Zeker omdat we in de beginjaren geen eigen clubhuis hadden en de cafetaria onze verzamelplaats was. Wat we nooit zullen vergeten, zijn onze modeshows waar de nieuwste badmode op drijvende pontons in het bad werden gepresenteerd." De club kijkt ook al uit naar de opening van Sportoase Schiervelde waar ze meer trainingsoppervlakte, trainingsuren, materiaalruimte en, met de steun van de stad, een geluidsarme compressor, krijgen. Ze organiseren er op maandag 3 september om 20.15 uur een duikinitiatie. Voorinschrijven is verplicht via geert-hauspie@telenet.be.





