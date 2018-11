"400 vergeten processiestukken ontdekt" TEAM VAN ERFGOEDCEL SPOORT RELIGIEUS ERFGOED OP VOOR IN DATABANK CHARLOTTE DEGEZELLE

20 november 2018

02u23 0 Roeselare Erfgoedcel Terf en enkele vrijwilligers inventariseren momenteel alle religieuze erfgoed uit de Sint-Germanuskerk en de overgebleven items van de drie Beverse processies. Tijdens de zoektocht naar bijzondere items ontdekte het team nog 400 (!) vergeten processiestukken. "In één klooster leek elke kast wel een schatkist", vertelt Diethard Vlaemynck.

De voorbije maanden ontpopten Diethard Vlaemynck en zes vrijwilligers zich tot experten op het vlak van religieus erfgoed. Sinds het voorjaar zijn zij druk in de weer met het inventariseren van alle kazuifels, mariagewaden en kelken in de Beverse kerk. "Het gaat om een pilootproject", vertelt Diethard. "We willen de kerkfabrieken warm maken om stil te staan bij het erfgoed dat zij in huis hebben. Zo zien we momenteel dankzij de inventarisatie hier in Beveren dat je dankzij dat religieus erfgoed een groot deel van het verleden van de gemeente kan reconstrueren. Een inventarisatie is voor de kerkfabrieken bovendien sowieso verplicht door de overheid, maar ook praktisch voor de verzekering of als je een expo wil organiseren."





In de kerk worden alle stola's, brandglasramen en schilderijen genummerd, omschreven en gefotografeerd. Tijdens dat karwei, dat eind dit jaar achter de rug moet zijn, stootte het team ook op enkele processiestukken."Tussen de jaren 20 en de jaren 70 gingen er in Beveren drie processies uit: de Heilig Hart- , de Sacraments- en de Hemelvaartprocessie. Toen we daar items van terugvonden, waren we meteen geprikkeld. Dankzij een tip van de diaken belandden we in het leegstaande klooster in de Kloosterstraat. Elke kast bleek een schatkist. Ik schat dat we zo'n 400 vergeten processie-items terugvonden. Daar zitten enkele heel mooie stukken bij, zoals met de hand geborduurde baldakijnen. Veel is door de jaren verloren gegaan, want blijkbaar gaven de zusters de spullen weg als verkleedkledij."





Ook al deze items worden momenteel geïnventariseerd, een klus die tegen het voorjaar geklaard kan zijn. "Alle items zal je straks digitaal kunnen raadplegen via www.erfgoedinzicht.be. Bovendien willen we volgend jaar ook een toonmoment houden, maar dat is nog niet concreet. Straks start nog een inventarisatie in Rumbeke, Ingelmunster en Staden."





Net omdat er in het verleden erfgoed verloren ging, maar ook met het oog op een toonmoment is Terf op zoek naar de ontbrekende stukken, foto's of verhalen over de Beverse processies. Ook extra vrijwilligers mogen zich melden via diethard@bienet.be.