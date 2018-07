"256 trappen, dat is mijn fitness" LIEVE DE BRUYNE (84) SPEELT BEIAARD IN SINT-MICHIELSTOREN CHARLOTTE DEGEZELLE

28 juli 2018

02u36 0 Roeselare Lieve De Bruyne (84) beklimt nog regelmatig de 256 trappen van de Sint-Michielskerk. Ze geeft er rondleidingen, bespeelt er de beiaard en luidt zelfs af en toe de klokken. "Die trappen? Gratis fitness", lacht ze.

De meesten onder ons hebben een broertje dood aan trappen lopen. Maar Lieve De Bruyn, een kranige dame van 84 jaar, stapt nog zonder morren de 256 trappen van de Sint-Michielstoren op.





Ze geeft rondleidingen in de toren, speelt op de beiaard en luidt af en toe de klokken. "Veel mensen schrikken als ze horen dat ik nog altijd de toren beklim en zeker als ze zien hoe vlot het nog gaat", vertelt de kranige dame. "Zelfs van m'n kinderen moet ik vaak horen: doe je dat nu nóg? Maar ik moet niet naar de fitness gaan, die trappen zijn mijn gratis fitness", lacht Lieve. Al quasi heel haar leven woont Lieve in de Zuidstraat, in de schaduw van de Sint-Michielskerk. Ze leeft op het ritme van de beiaard. "Telkens ik een liedje hoor, weet ik dat er weer een kwartier gepasseerd is", zegt ze.





Toch was het pas in de jaren 90 dat ze voor het eerst de Sint-Michielstoren beklom. "Op een dag fietste ik voorbij toen ze twee klokken in de toren aan het hijsen waren. Ik bleef kijken en zag in het portaal iets klavierachtigs staan", vertelt ze. "Daarop hing reclame dat ze startten met beiaardlessen in Roeselare. Thuis zei ik al grappend tegen de kinderen dat ik die zou volgen." Maar de grap werd werkelijkheid. Tijdens een concert van Jo Haasen, voormalig directeur van de Mechelse beiaardschool, was ze erg onder de indruk. Toen na het concert bleek dat er in Mechelen een man van 70 leerde beiaard spelen, was het hek van de dam. "Ik ging me niet laten doen door een man die bovendien nog enkele jaren ouder was dan ik", zegt Lieve fel.





Klokkengilde

Voor ze het wist trok ze 12 jaar aan een stuk op maandag naar Mechelen om beiaard te leren.





"Af en toe waren er ook lessen in de Roeselaarse academie en ter voorbereiding van de examens oefende ik op de beiaard van de Sint-Michielstoren. Zo kwam ik in contact met de Roeselaarse Klokkengilde. Ze leerden me de klokken luiden, iets wat ik nu nog maar heel sporadisch meer doe. Maar als ze in nood zitten, kunnen ze op me rekenen." Lieve bespeelt nu dagelijks de beiaard in de kelder van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Maar ook de beiaard van de Sint-Michieltoren beroert ze nog vaak. "Ik beklim de toren regelmatig enkel en alleen om te spelen, maar ben ook één van de drie personen die rondleidingen geeft in de toren. Dan speel ik ook altijd een stukje. Aan stoppen denk ik niet. Zolang het gaat, blijf ik die trappen beklimmen want de toren, en vooral het doorgeven van m'n liefde voor de beiaard, is m'n lang leven."