“100 jaar oude bomen mogen niet sneuvelen” Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare kant zich tegen bouwplannen ACV Charlotte Degezelle

14 januari 2019

16u03 0 Roeselare Plannen van ACV West-Vlaanderen om een nieuw kantoorgebouw te zetten, stuiten op protest van het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare. De leden vinden het niet kunnen dat een groen binnenplein met waardevolle oude bomen moet verdwijnen. Ze roepen op om massaal bezwaar in te dienen. ACV West-Vlaanderen benadrukt dat ze net een nieuw openbaar groen creëren.

De sloophamer hangt boven de gebouwen van het ACV langs de H. Horriestraat. Het Algemeen Christelijk Vakverbond diende een aanvraag in om gebouwen, inclusief café De Nieuwe Gilde maar zonder het vrijstaande kantoorgebouw achteraan de site, af te breken en vervolgens centraal op het perceel een nieuwbouw met ondergrondse parkeergarage op te trekken.

Stamomvang van 3,60 meter

Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare kan zich helemaal niet vinden in het voornemen de nieuwbouw pal in de huidige binnentuin van het ACV te bouwen. “Wij namen het dossier kritisch onder de loep en constateerden dat het beter kan”, oordeelt Guido Schaubroeck. “In totaal 17 bomen, sommige meer dan 100 jaar oud en waaronder beuken met een stamomvang van 3,60 meter, zullen sneuvelen. Men zegt dat de bomen ziek zijn, maar ik liet de motivatie van het ACV voor het rooien van de bomen nazien door een lector boomverzorging van Hogeschool Vives. Deze deskundige maakt brandhout van hun groenrapport.”

Extra verkeersdrukte

Meer Bomen in Roeselare diende bezwaar in tegen het project en stelde een bezwaarschrift op, dat ze beschikbaar stelt via haar gelijknamige Facebookgroep. ”Hoe meer mensen reageren, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen”, aldus Schaubroeck. “We hebben ook contact met buurtbewoners die niet blij zijn met de plannen en kaartten het onderwerp al aan bij het stadsbestuur. Dat mag evenwel geen uitspraken doen zolang het openbaar onderzoek lopende is.”

Volgens het burgerinitiatief biedt het plan van het ACV onvoldoende meerwaarde voor de gemeenschap. “Het ACV draagt levenskwaliteit hoog in het vaandel, maar wil 17 oude bomen vervangen door vier nieuwe bomen, laag groen en verhoogde plantenbakken. Dat is, voor een terrein van 6.000 vierkante meter in de binnenstad, beneden alle peil. We vinden het niet kunnen dat de monumentale stadsbomen - die erfgoedwaarde hebben want het zijn historische restanten van romantische tuinaanleg met lichte heuvelvorming - moeten wijken voor een ondergrondse parking die extra verkeersdrukte zal creëren. De stationsparking lijkt ons een mooi alternatief. Ten derde hoeft de nieuwbouw niet pal op het binnenplein gerealiseerd te worden, maar kan die perfect gebouwd worden op de plek van de te slopen gebouwen. Op die manier wordt het parkje behouden. Het is een groene long die een mooie compensatie kan zijn voor het naastgelegen De Munt waar groen erg beperkt is.”

Duurzaam

Bij ACV West-Vlaanderen vinden ze het jammer dat Meer Bomen in Roeselare hen nooit rechtstreeks contacteerde, maar direct naar procedures grijpt. “Het is de bedoeling om op onze site in de H. Horriestraat alle administratieve diensten van West-Vlaanderen te centraliseren”, duidt voorzitter Wim David. “We hebben hiervoor meer ruimte nodig. De bestaande gebouwen renoveren en uitbreiden, is geen optie. We zijn voor het bouwproject uitgegaan van maximale duurzaamheid. Niet alleen voor het gebouw zelf, maar ook rondom: we voorzien in meer groen op de site dan er voorheen was. Daarnaast sluit het project qua architectuur mooi aan bij de omgeving en creëren we meer open ruimte door de personeelsparking ondergronds te maken. Bovendien verdwijnt de muur tussen het plein van De Munt en onze site, waardoor onze open ruimte, inclusief het nieuwe groen, ook een pleinfunctie krijgt. Het zou spijtig zijn dat we dit mooie project, omwille van enkele bomen die niet meer in optimale staat verkeren, niet zouden kunnen realiseren, terwijl we net meer toegankelijke groene ruimte willen.”