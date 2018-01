Zonnepanelen op negen gemeentelijke gebouwen 02u33 0

De gemeente gaat zo'n 170.000 euro investeren in zonnepanelen die op negen gemeentelijke gebouwen geplaatst zullen worden. Na de investering zullen er op tien van de vijftien gemeentelijke eigendommen zonnepanelen liggen, want de school De Wegwijzer heeft er al een tijdje liggen.





De gebouwen waarop nu zonnepanelen geplaatst worden, zijn het gemeentehuis, het oude klooster in de Molenstraat, de gemeentelijke werkplaats in de Vijverstraat, het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef, de kinderclub, het jeugdlokaal in het Kruispad, het dienstgebouw van het kerkhof en de bibliotheek aan de Hoogstraatsesteenweg. (VTT)