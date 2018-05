Zonnepanelen op negen gemeentelijke gebouwen 15 mei 2018

03u04 0 Rijkevorsel Een aannemer is gisteren gestart met het plaatsen van zonnepanelen op in totaal negen gemeentelijke gebouwen.

Het gaat om het klooster, het gemeentehuis en de Kinderclub in de Molenstraat, de bibliotheek aan de Hoogstraatsesteenweg, het jeugdlokaal in het Kruispad, het gemeenschapscentrum Sint-Jozef in de Kerkdreef, de Kinderclub in de Pioenstraat in Sint-Jozef, de gemeentelijke werkplaats in de Vijversweg en het dienstgebouw van het kerkhof in het centrum.





Bij het plaatsen van de zonnepanelen is het mogelijk dat de gebouwen niet helemaal bereikbaar zijn of dat er parkeerplaatsen worden ingenomen. Na de werken zullen dan tien van de vijftien gemeentelijke gebouwen voorzien zijn van zonnepalen. De vijf overige gemeentelijke gebouwen zijn monumenten of historische gebouwen waar zonnepanelen niet mogelijk zijn.





167.000 euro

Het plaatsen van de panelen kost de gemeente zo'n 167.000 euro. Na 20 jaar zullen de zonnepanelen ongeveer 200.000 euro aan energiekosten uitsparen. (VTT)