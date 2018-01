Zeventiger komt met de schrik vrij 19 januari 2018

Een 71-jarige man is door de storm gisterochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Sint-Lenaartseweg in Rijkevorsel. De man zat in zijn wagen toen een grote boom het plots begaf en op de wagen belandde. "De bestuurder zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer", zegt Els Delafaille van de pz Noorderkempen. "De man liep verwondingen op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht worden. Hij heeft enorm veel geluk gehad."





De wagen werd nadien getakeld en de brandweer moest de boom nog volledig in stukken zagen. (VTT)