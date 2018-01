Zeventien extra slimme camera's in politiezone Noorderkempen 31 januari 2018

02u43 0 Rijkevorsel De politiezone Noorderkempen pakt uit met een indrukwekkend cameraschild van zeventien extra ANPR-camera's verspreid over de hele politiezone. Hoogstraten krijgt er elf, Merksplas vier en Rijkevorsel twee. De drie gemeenten samen investeren 560.000 euro. Met de zeventien extra camera's komt het totale aantal op 27.

Door de uitgestrektheid van de politiezone, de aanwezigheid van de drie gevangenissen en de lange grenszone met Nederland heeft de politiezone Noorderkempen sowieso al een specifieke werking. Daarvoor kregen ze eerder al extra manschappen toegezegd. Daar komt dus nu nog een uitgebreid cameranetwerk bij. ANPR-camera's registeren nummerplaten en geven een signaal wanneer de nummerplaat om een of andere reden geseind staat. De poltiezone heeft momenteel al vier camera's staan aan de John Lijsenstraat in Meer, de Loenhoutseweg in Hoogstraten, de Steenweg op Hoogstraten in Merksplas en de Oostmalsesteenweg in Rijkevorsel. Daarnaast kan het ook beroep doen op de gegevens van de camera's op de E19 aan De Mosten en de camera's op de Transportzone in Meer. Daardoor werd afgelopen jaar een vermiste teruggevonden, werd een verdachte van inbraken gearresteerd én werd een persoon met een levenslang rijverbod onderschept. Eerder werd ook al beslist om aan Meerdorp (Meer), Meerledorp (Meerle) en de Vrijheid in Hoogstraten drie camera's te plaatsen om het zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren.





Samen zijn dat er al tien, maar daar komen er nu nog eens zeventien bij. Voor de gemeente Merksplas komen die aan Heikant, Witte Keiweg, Steenweg op Weelde en de Veldenbergstraat. In Rijkevorsel komen ze aan de Merksplassesteenweg en Gammel. De camera's in Hoogstraten komen aan de Terbeeksestraat, Hoogeind, Dreef, Heieinde, Chaamseweg, Strijbeek, Ulicotenseweg, Castelréweg, Bosuil, Wortel Kolonie en de Langenberg. (VTT)