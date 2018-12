Zeven straten in afschakelplan bij stroomtekort Toon Verheijen

21 december 2018

18u05 0 Rijkevorsel Zeven straten zijn opgenomen in het afschakelplan dat de federale regering heeft opgesteld. De stroom zal daar uitgeschakeld worden als er een stroomtekort dreigt.

Om de afschakeling georganiseerd te laten verlopen, heeft de overheid het land in 8 schijven verdeeld. Als het plan in werking treedt, dan zullen eerst de gemeenten (of delen van) in schijf 8 worden afgeschakeld. Blijkt dat niet te volstaan, dan zal er overgegaan worden tot schijf 7. Daarna volgt schijf 6, en zo verder. De federale regering beslist steeds de dag voor een eventueel tekort in welk schijf de elektriciteitstoevoer tijdelijk onderbroken wordt. Als het gebied van jouw woning voor een tijdje afgeschakeld wordt, weet je dat dus steeds een dag op voorhand. De stroomonderbrekingen zullen ongeveer drie uur duren tussen 17 en 20 uur.

De gemeente Rijkevorsel heeft naar aanleiding van de stroomschaarste een Bijzonder Nood- en Interventieplan Elektriciteit opgemaakt. Met dit plan is de gemeente voorbereid in het geval van een afschakeling. De Achtelsestraat, Hees en Leemputten vallen in schijf 5. De Brandgravenweg, de Oostmalsesteenweg, de Populierenweg en Senator Coolsdreef vallen in schijf 1.

De gemeente Rijkevorsel informeert je over een eventuele stroomuitval via de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be en de elektronische informatieborden in het Dorp en aan de Meir. Je kunt ook een sms, een e-mail of een gesproken bericht over een stroomuitval krijgen via BE-Alert, het alarmeringssysteem van de federale overheid.