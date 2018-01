Zelfs helikopter vindt inbrekers niet 02u35 0

Verschillende ploegen van de politiezone Noorderkempen en ploegen van de zone Voorkempen hebben zaterdagavond een klopjacht gehouden op enkele mogelijke inbrekers. In Rijkevorsel werd zaterdagavond op vijf plaatsen ingebroken en er was ook nog een melding vanuit Merksplas. "De inbraken vonden plaats op korte tijd en vlak bij elkaar", zegt korpschef Barbara Cloet. "We hebben ook het buurtinformatienetwerk geactiveerd omdat getuigen twee verdachten hadden zien weglopen richting het kerkhof. We hebben daarop beslist onmiddellijk een perimeter in te stelen in de buurt van het kerkhof en ook de helikopter werd ingezet om het gebied uit te kammen. De speurhond is ook nog ter plaatse gekomen, maar uiteindelijk hebben we jammer genoeg geen verdachten kunnen aantreffen."





De inbraken in Rijkevorsel gebeurden in de Lozenhofstraat, Torendries en Oude Braak. De inbraak in Merksplas was in de Heidestraat. In de meeste gevallen maakten de inbrekers geld en juwelen buit. (VTT)