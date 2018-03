Zelfoogstboerderij Schoongewas valt in de prijzen 15 maart 2018

De Zelfoogstboerderij Schoongewaas heeft de milieuprijs 2017 in ontvangst mogen nemen. Zij krijgen daarvoor een cheque van 250 euro. De milieuprijs is een initiatief van de Rijkevorselse Milieuraad.Voor de Milieuprijs 2017 waren er drie kandidaten: De Schakel vzw, de Koninklijke Sint-Jorisgilde Rijkevorsel en zelfoogstboerderij Schoongewas.





In het voorjaar van 2016 startte Elke Swift met de eerste oogstaandeelhouders. Je kiest als oogstaandeelhouder voor landbouw die op natuurlijke wijze groenten teelt. In ruil voor een bepaalde prijs (afhankelijk van de grootte van je gezin) mag je een heel jaar lang oogsten voor je gezin, wanneer en zo vaak als je zelf wilt, binnen de afspraken.





(VTT)