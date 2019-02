Wijkpolitie verhuist op 26 februari Toon Verheijen

20 februari 2019

De wijkpolitie van Rijkevorsel neemt op 26 februari haar intrek in de nieuwe wijkpost aan het Doelenpad. Daarom zal het kantoor uitzonderlijk gesloten zijn op vrijdag 22 februari en maandag 25 februari voor de verhuis. Met de verhuis is er ook een nieuw telefoonnummer voor de wijkpost. Vanaf dinsdag 26 februari kun je de wijkagenten bereiken op het nieuwe telefoonnummer 03 340 88 50. In hetzelfde gebouw zit ook de parochie Sint-Willibrordus.