VTI Spijker gaat op foodtruck-tournee 27 januari 2018

Leerlingen van de eerste graad Hotel van het VTI Spijker trekken de volgende dagen met een foodtruck langs een aantal scholen in Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten en deelgemeenten. Ze doen dat in het kader van het 50-jarig bestaan van de hotelschool. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen zullen dan een uurtje lang in de watten gelegd worden. Ze krijgen een heerlijk zelfgemaakt wortelpureetje aangeboden samen met een kippenspiesje. "Deze foodtrucktour laat leerlingen van de lagere school op een culinaire manier kennismaken met de hotelopleiding", zegt Kate Van de Pol van VTI Spijker. Het hele project wordt door de leerlingen zelf georganiseerd. Zij bereiden voor op school en vertrekken rond de middag naar hun locatie. De scholen die bezocht worden zijn het Spijker en de Gemeenteschool Hoogstraten, Sint-Lucia in Rijkevorsel, De Scharrel in Minderhout, VBS in Merksplas, de Wijsneus in Wortel, de Klimtoren in Meerle, 't Dreefke in Meersel-Dreef en de Meerpaal in Meer. Voor de oud-leerlingen en oud-leerkrachten van VTI Spijker wordt er een reünie georganiseerd op maandag 19 maart. Hiervoor kan je je inschrijven via 50jaarhotelafdeling@spijker.be. Voor het brede publiek en alle fijnproevers wordt een Cultuur en Culinaria georganiseerd op vrijdag 18 mei. (VTT)