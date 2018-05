Vrouw (79) sterft op 200m van haar huis VRACHTWAGEN KAN VOETGANGSTER NIET MEER ONTWIJKEN TOON VERHEIJEN

24 mei 2018

02u49 0 Rijkevorsel De 79-jarige Jeanne Krols is gisterenmiddag, op nog geen 200 meter van haar eigen woning in de Perenstraat, doodgereden door een vrachtwagen aan Drijhoek ter hoogte van Lidl. De vrouw wilde er achter een foutief stilstaande vrachtwagen de baan oversteken.

Jeanne Krols was kort na de middag uit haar woning vertrokken in de Perenstraat, een zijstraat van Driehoek aan de Lidl. Ter hoogte van het warenhuis stond op dat moment een vrachtwagen stil, half op het fietspad en half op de rijbaan in de richting van het centrum. De vier knipperlichten stonden op. Jeanne, die aan haar buren eerder had laten weten dat ze op bezoek ging bij haar zieke broer, wilde achter de vrachtwagen de baan oversteken. Ze was daarbij volgens getuigen duidelijk zichtbaar voor het verkeer. "Maar net op dat moment rijdt een vrachtwagen ook in de richting van het centrum. Darrbij moet hij de andere voorbijsteken", zegt Els Delafaille van de politiezone Noorderkempen. "De Sloveense bestuurder (58) had de vrouw naar eigen zeggen niet gezien en heeft haar aangereden. Het slachtoffer is ter plaatse overleden." Omdat de omstandigheden duidelijk waren, stuurde het parket geen deskundige ter plaatse. De rijbaan bleef wel bijna twee uren volledig afgesloten.





De verslagenheid in de buurt is groot. Jeanne Krols woonde al ruim een halve eeuw in de Perenstraat. Haar man Jan Riemis overleed op 13 april dit jaar. Hij verbleef toen al een tijdje in het WZC Prinsenhof. "Het was een aangenaam koppel", zucht Leo Braspennincx. "We zagen ze dagelijks. Ik weet nog goed dat we geregeld samen op straat stonden om eens wat te praten. Een kleine maand geleden Jan en nu Jeanne zelf. Ze vertelden dinsdagavond nog dat ze vandaag (woensdag, red) naar haar broer zou gaan in het ziekenhuis. Ze wilde hem nog eens bezoeken. Hopelijk doet de gemeente nu wel iets aan de veiligheid aan Driehoek."





Buurtbewoners reageren ook enorm aangeslagen. Een van hen zag het ongeval bijna voor zijn ogen gebeuren. "Het is elke dag opnieuw dat hier vrachtwagens stilstaan door half op het fietspad en half op de rijbaan te parkeren", zuchten de twee mannen. "Ze lopen dan snel naar Lidl om iets te eten of drinken te halen. We hebben er al zoveel voor gewaarschuwd dat er iets zou gebeuren." Burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) geeft dat toe. "We zijn al een tijdje bezig met een dossier om extra zebrapaden aan te vragen. We kunnen dat zelf niet, want het is een gewestweg. We hopen dat het nu wel snel kan gebeuren."