Vrijwilligers gezocht voor stembureaus 26 april 2018

De gemeente doet een oproep naar vrijwilligers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze is op zoek naar vrijwilligers die de functie van voorzitter, secretaris of bijzitter van een stembureau op zich willen nemen. Elk stembureau is samengesteld uit een achttal personen. Kandidaat-vrijwilligers moeten wel ingeschreven zijn in Rijkevorsel en moeten een diploma hoger onderwijs of een universitair diploma hebben. Het team dat een stembureau bemant moet aanwezig zijn bij de opstart rond 7 uur tot het sluiten rond 16 uur. Als voorzitter of secretaris krijg je kort voor de verkiezingen een opleiding. Gedurende de verkiezingsdag voorziet het gemeentebestuur de nodige hapjes en drankjes. Daarnaast ontvang je een kleine financiële vergoeding. Deelname in groep is ook mogelijk. Meer info via burgerzaken@rijkevorsel.be. (VTT)