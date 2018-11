Vijf jaar cel voor brutale opsluiting en verkrachting op 17-jarig meisje Voor tweede verdachte loopt nog procedure bij jeugdrechter Toon Verheijen

07 november 2018

18u11 1 Rijkevorsel Het hof van beroep heeft de 21-jarige Amanullah S. veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar voor verkrachting en opsluiting van een 17-jarig meisje uit Rijkevorsel. Voor een tweede verdachte, minderjarig ten tijde van de feiten, loopt er nog een procedure voor de jeugdrechter.

De feiten dateren van de nacht van 1 op 2 april 2017. Slachtoffer F.T., achttien jaar ondertussen, was op uitstap in Antwerpen. Ze geraakte er aan de praat met Amanullah S. en een minderjarige vriend van hem en belandde uiteindelijk op een appartement samen met hen om zogezegd iets te drinken. Ze werd echter opgesloten in een kamer en daarna werd ze aangerand en verkracht door de twee jongemannen.

Traag onderzoek

Het onderzoek dat volgde op de door F.T. en haar ouders ingediende klacht verliep volgens de familie nogal moeizaam. “De vanaf het begin wel bij naam gekende minderjarige dader had immers bij de politie in Antwerpen een hondsbrutale verklaring afgelegd waarin hij liet uitschijnen dat er van een tweede dader geen sprake was en dat de seksuele betrekkingen tussen hem en F.T ‘met wederzijdse toestemming’ zouden zijn gebeurd”, klinkt het bij de familie. “Het werd dus woord tegen woord waardoor deze sluwe minderjarige dader én zijn tot dan nog onbekende meerderjarige mededader Amanullah S. de dans dreigden te ontspringen. Het is pas nadat we met de inzet van onze advocaat, Christian Clement, bijkomende onderzoeksdaden afdwongen dat de waarheid eindelijk aan het licht kwam. Via DNA onderzoek bleek uiteindelijk dat er niet één maar wel degelijk twee aanranders waren en kon men uiteindelijk tot de identificatie van de tweede dader overgaan.

Zwaardere straf

De correctionele rechtbank in eerste aanleg veroordeelde Amanullah S. tot een effectieve gevangenisstraf van veertig maanden. De beklaagde, het openbaar ministerie tekenden echter beroep aan en later deed ook slachtoffer F.T. dat. Het Hof van Beroep tilt duidelijk nog zwaarder aan de feiten dan de rechter in eerste aanleg, want Amanullah S. krijgt in beroep nu vijf jaar gevangenisstraf. Hij wordt ook voor een periode van vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Het arrest dateert van eind oktober. “De gewelddadige feiten getuigen van een gevaarlijke asociale ingesteldheid van de beklaagde en van een misprijzen voor het minderjarige slachtoffer”, klinkt het in het arrest. De beklaagde had om een straf met uitstel gevraagd, maar daar wilde het Hof niet op ingaan.

Voor een tweede verdachte, minderjarig ten tijde van de feiten, loopt er nog een procedure voor de jeugdrechter “Wij zijn blij met deze beslissing. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk heeft hij toch een zwaardere straf gekregen. Hopelijk wordt nu ook de tweede verdachte nog daadwerkelijk gestraft. Deze feiten zijn immers zeer traumatisch geweest voor ons.”, klinkt het bij de familie van het slachtoffer.