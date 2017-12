Vierduizend euro voor Feestvarken vzw 02u38 0 Foto Toon Verheijen

De Warmste Week van Music For Life was ook in basisschool Kompas in Rijkevorsel een groot succes. De Warmathon Sponsorloop bracht in totaal 4.000 euro op. "Een geweldig bedrag voor vzw Feestvarken, die hiermee 100 kinderen blij kunnen maken met een verjaardagspakket. Een warm gevoel om nooit meer te vergeten", klinkt het bij de school.





(VTT)