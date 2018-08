Verkeerslichten tijdens werken, markt verhuist 17 augustus 2018

02u35 0

De werken in het centrum van Oostmalle zijn volop bezig. Zo is de Blijkerijstraat opnieuw ingericht zodat ook fietsers voortaan veilig door het verkeer geloodst worden. Fase één van de doortocht zal tegen het nieuwe schooljaar volledig afgerond zijn: goed nieuws dus voor de leerlingen van het Immaculata Instituut. Voor fase twee gaat het Agentschap Wegen en Verkeer tijdelijke verkeerslichten plaatsen op het kruispunt van de Sint-Lenaartsebaan en de Antwerpsesteenweg. Dat kruispunt belooft immers de komende weken heel druk te worden. Voor de 'doortocht Oostmalle' start de firma DCA op maandag 20 augustus met de heraanleg van de Hoogstraatsebaan (N14) en de omgeving rond het oud-gemeentehuis. Hierdoor worden de Dorpsweg en de Hoogstraatsebaan volledig afgesloten vanaf het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Sint-Lenaartsebaan - Sint-Lenaarts en Rijkevorsel. De tijdelijke verkeerslichten worden maandagmorgen geplaatst. Er wordt gevreesd voor verkeershinder. Door de werken verhuist de markt van Oostmalle al zeker tot eind 2018 naar de site de Notelaar. (VTT)