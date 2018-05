Verdachte aangehouden voor moordpoging op kippenboer 19 mei 2018

De politie heeft een man opgepakt voor de moordpoging op kippenboer Nick Leemans (29) uit Rijkevorsel in april vorig jaar. Het slachtoffer werd 's avonds aan zijn woning opgewacht door twee gemaskerde mannen. Ze vuurden een berg kogels op hem af. Vier kogels troffen raak, maar het slachtoffer overleefde de moordpoging. De verdachte die nu is opgepakt, is de 48-jarige Willem S. uit Etten-Leur. De speurders denken niet dat hij de kogels heeft afgevuurd, maar zijn wel overtuigd dat hij de chauffeur was die de twee schutters naar Rijkevorsel heeft gereden en na de schietpartij terug heeft weg gebracht. Dat zou hem evengoed medeplichtig maken aan de moordpoging. De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding verlengd. De Nederlander houdt voorlopig zijn lippen stijf op elkaar. Naar de twee schutters en een eventuele opdrachtgeven wordt nog gezocht. (JVN)