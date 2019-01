Veldrijders Toon en Thijs Aerts hebben weer eigen stamkroeg



Toon Verheijen

25 januari 2019

16u04 0 Rijkevorsel Veldrijders Toon & Thijs Aerts en hun jonge dorpsgenoot Aaron Dockx kunnen weer opgelucht ademhalen. Het jonge koppel Jordy Van Staeyen en Chien Jochems heropenen café William’s Place waar de voorbije zes maanden geen druppel bier meer door de tapkranen vloeide. De supportersclubs kunnen er weer terecht om na elke overwinning een feestje te bouwen.

Wielervrienden William’s Place, de supportersclub van de gebroeders Aerts uit Rijkevorsel, was de voorbije maanden dakloos. Hun vaste kroeg en uitvalsbasis had de deuren gesloten en de titel van Toon Aerts en Aaron Dockx moest dan ook noodgedwongen gevierd worden bij de buren in café Den Booze, maar de club maakte toen wel bekend dat William’s Place terug de deuren ging openen. Vrijdag werd de laatste had gelegd aan de grote kuis voor de heropening. “Eigenlijk droomde ik er al jaren van om een eigen café te openen”, vertelt Jordy Van Staeyen. “Maar omdat ikzelf jarenlang gecrost heb, kwam het er nooit van. Tot ik mijn schoonouders, die beiden in de supportersclub van Toon en Thijs Aerts zitten, hoorde ‘klagen’ dat ze voor en na het vertrek van de supportersbus nooit meer ergens echt iets konden gaan drinken. Toen dacht ik: het is de moment (lacht).”

Wegenbouw

Jordy zijn partner Chien zag het ook meteen zitten waarop het jonge koppel de knoop doorhakte en aan tafel ging zitten met de verhuurders van het pand van William’s Place. Toch wel een verandering ten opzichte van vroeger want Jordy heeft in de wegenbouw gestaan en leidde de laatste jaren de paintball op Breebos in goede banen. “De bedoeling is dat ik hier vast achter de toog kom te staan en dat Chien zoveel mogelijk komt helpen”, vertelt Jordy. “Zij blijft haar werk bij Soudal in Turnhout gewoon doen om toch ook een beetje zekerheid te hebben.”

Veldrijden

Het café zal uiteraard veldrijden ademen. “Ik heb zelfs mijn koersfietsje van toen ik nog klein was tegen de muur gehangen”, lacht Jordy. “En uiteraard hangen er ook foto’s en truitjes van Toon en Thijs Aerts. Ik heb in de jeugdreeksen altijd met Toon gecrost. Ik ken hem dus nog redelijk goed. Net voor de overstap naar de profs kreeg ik last van de kuit en heb ik moeten afhaken. Jammer, maar uiteindelijk geraak ik er op deze manier toch ook weer een beetje meer bij betrokken (lacht). En nu maar hopen dat Toon in het Deense Bogendse kan stunten tijdens het WK. Dan zal het hier meteen een groot feestje worden denk ik. Want dat is de bedoeling: elke overwinning zal hier stevig gevierd worden. Ook die van Aaron Dockx.” Het café zal op maandag gesloten zijn.