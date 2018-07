Veldrijder Toon Aerts duikt op in De Wegwijzer 06 juli 2018

De leerlingen van gemeentelijke basisschool De Wegwijzer in de Leopoldstraat in Rijkevorsel kregen onlangs een verrassing van formaat. Zij kregen bezoek van Toon Aerts. De veldrijder woont in Rijkevorsel en zat vroeger zelf op de schoolbanken van De Wegwijzer. Hij zakte naar de school af om de kinderen in de bloemetjes te zetten voor hun verkeersproject.





(JVN)