Vandalen laten ganzen vrij uit kerststal (maar dankzij Facebook zijn ze teruggevonden) Toon Verheijen

01 januari 2019

14u34 0 Rijkevorsel Vandalen hadden tijdens oudejaarsnacht de ganzen uit de kerststal van Rijkevorsel ‘vrijgelaten’. Dankzij het verspreiden van het bericht op sociale media konden de verantwoordelijken van de kerststal de dieren terugvinden dankzij de hulp van heel wat mensen.

De kerststal van Rijkevorsel is een van de mooiste in de regio met ook nog heel wat echte dieren zoals een ezel, schapen, een geit, twee Vlaamse reuzen, een cavia, parelhoentjes en ook enkele wilde ganzen. Die wilde ganzen bleken dinsdagmorgen plots verdwenen te zijn. “Er was rond middernacht nog wat te doen geweest rond de kerststal en toen werd al eens met vuurwerk op de kerststal geschoten”, vertelt Bart Mertens. “Na wat praten loste zich dat uiteindelijk op zonder veel erg. Toen we echter dinsdagochtend gingen kijken, bleken de ganzen plots verdwenen te zijn. Ze werden er echt bewust uitgehaald, want je zag duidelijk dat er schade was aan de omheining en ze konden bovendien niet vliegen. Er waren ook wat bloemen en dergelijke verdwenen.”

Bart Mertens verspreidde het bericht via sociale media. Vele tientallen reacties en enkele uren later werden de ganzen teruggevonden in de Kasteelweg. “We begrijpen eigenlijk niet wat de mensen er aan hebben. De dieren loslaten is bovendien gevaarlijk, want we zitten midden in het centrum. We hebben geluk dat we ze nog gevonden hebben want ze hadden net zo goed overreden kunnen zijn."