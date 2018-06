Twee jaar cel voor schedelbreuk 13 juni 2018

02u25 0

De rechter in Turnhout heeft een 27-jarige Roemeen uit Merksplas veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. De man sloeg drie jaar geleden zijn slachtoffer een schedelbreuk na een vechtpartij op straat in Rijkevorsel. Nadat het slachtoffer na de eerste slag gevallen was op de grond, kreeg hij zelfs nog enkele rake klappen. De dader krijgt ook nog een boete van 1.200 euro. (VTT)