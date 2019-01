Twee inbraken en drie pogingen op één avond Jef Van Nooten

11 januari 2019

Op minstens vijf plaatsen in Rijkevorsel probeerden inbrekers donderdagavond een woning binnen te dringen. Twee keer zijn ze daar ook in geslaagd.

Zowel aan de Mutsaardweg (tussen 17.20 uur en 22.40 uur) als in de Appelstraat (tussen 17.20 uur en 22.40 uur) konden inbrekers zich toegang tot een woning verschaffen. In beide gevallen gingen de daders aan de haal met geld en juwelen.

Vermoedelijk dezelfde inbrekers probeerden ook in te breken in twee woningen in Oud Lo (tussen 16.30 uur en 19 uur) en in een woning aan de Kleine Markweg (tussen 17.30 uur en 22.15 uur), maar hier bleef het telkens bij een poging.