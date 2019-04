Tomatenbedrijf bouwt 18 hectare serres in Rijkevorsel: “Willen niet grootste zijn, wel lekkerste tomaten telen” Den Berk Délice investering alleen voor de belichting al 2,8 miljoen euro Jef Van Nooten

08 april 2019

13u51 0 Rijkevorsel Het tomatenbedrijf Den Berk Délice is gestart met de bouw van nieuwe serres aan Berkenrijs in Rijkevorsel. Het bedrijf bouwt er - verspreid over twee fases – serres met een oppervlakte van 18 hectare. De eerste 10 hectaren worden nog dit jaar in gebruik genomen. “Via een LED-investering van 2,8 miljoen euro kunnen we er in de winter tomaten met dezelfde kwaliteit leveren als in de zomer”, klinkt het.

Den Berk Délice, met hoofdzetel in Merksplas, zag pas in 2014 het levenslicht toen vier tomatentelers beslisten om de handen in elkaar te slagen. Op dit moment heeft het bedrijf in totaal 42 hectare aan tomatenserres, verspreid over drie locaties in Merksplas, Noorderwijk (Herentals) en Oud-Turnhout. Daar komen binnenkort nog flink wat serres bij. Den Berk Délice wil tegen 2021 uitbreiden tot 60 hectare en is daarvoor gestart met de bouw van serres aan Berkenrijs in Rijkevorsel, waar vroeger de biogasinstallatie van de familie Jochems (Bio 7 nv) stond. “De uitbreiding in Rijkevorsel zal in twee fases lopen. De eerste fase betreft 10 hectare. Deze werken zijn onlangs gestart en worden afgerond in september. Tegen eind 2019 kunnen deze serres operationeel staan. Een verdere uitbreiding van 8 hectare staat gepland in 2021”, klinkt het bij Den Berk Délice.

Voor de eerste 10 hectare serres die momenteel gebouwd worden - dat komt overeen met de oppervlakte van ongeveer 15 voetbalvelden - investeert het bedrijf in LED-belichting. Een grote investering van maar liefst 2,8 miljoen euro voor louter de verlichting, maar wel een investering die op termijn zal renderen. “Dankzij assimilatiebelichting kunnen we in de wintermaanden dezelfde kwaliteit en smaak leveren als in de zomer. LED-belichting vergt een enorme investering van 2,8 miljoen euro, maar het is een energiezuinige lichtbron waardoor we veel minder energie nodig hebben om dezelfde productie te halen”, zegt mede-zaakvoerder Luc Beirinckx.

De tomaten die Den Berk Délice in de Kempen teelt, worden geëxporteerd naar verscheidene landen. Het bedrijf heeft zich op enkele jaren tijd sterk gepositioneerd op de markt. Het economische weekblad Trends heeft Den Berk Délice zelfs gelauwerd als één van de snelste groeiende bedrijven van België. “Het is niet onze ambitie om de grootste te zijn, maar wel om de lekkerste tomaten te telen. We willen kunnen antwoorden op de vraag van de markt. We zien een duidelijke trend in voeding: de gemiddelde consument wil snel, lekker én gezond kunnen eten op een duurzame manier. Wij kunnen hier met onze tomaatjes de perfecte oplossing bieden en dat is de reden waarom we in Rijkevorsel verder gaan uitbreiden”, zegt mede-zaakvoerder Koen Lauwereysen.

Door de uitbreiding met serres in Rijkevorsel heeft het bedrijf enkele openstaande vacatures. Zo is het bedrijf op zoek naar een Locatiemanager arbeid, Leidinggevende arbeid, Leidinggevende teelt en een (junior-) energiemanager.