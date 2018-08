Sterretjesweide 02 augustus 2018

02u40 0

De gemeente Rijkevorsel heeft een sterretjesweide op de begraafplaats in het centrum gecreëerd speciaal voor ouders van doodgeboren kindjes. Er staat ook een grafsteen met een passende tekst. Ouders die dat willen, kunnen een gedenkplaatje met daarop de naam van hun kindje aanbrengen op de achterkant van deze steen. Het feit dat je een naam kan achterlaten op de steen is een vorm van erkenning dat het kindje er wel geweest is. De gemeentelijke technische dienst zal in de komende maanden de weide verder aanleggen. Achter de steen wordt een groenperk aangelegd met siergras, waarin een tiental metalen sterretjes zullen verschijnen. (VTT)