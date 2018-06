Stenen Bergmolen verkozen tot hét erfgoed van Rijkevorsel 28 juni 2018

De Stenen Bergmolen is met grote voorsprong gekozen tot 'Het Erfgoed van Rijkevorsel'. Er werden 170 stemformulieren ingevuld waarvan 50 stemmen werden uitgebracht op de Stenen Bergmolen. De kapel van Achtel (33) en het pand in de Bochtenstraat 11 (31) eindigden op twee en drie. Verder kregen ook Sint-Jozef 67-77 en 68-78 (21), Gammel 92 (20), Hees 1 (13), Achtel 54 (12), Oude Pastorij aan Dorp (12), de Sint-Jozefkerk (12) en de Sint-Luciekapel (12) stemmen achter hun naam. Begin 2019 organiseert Erfgoed Noorderkempen met de winnaars van elke deelnemende gemeente het 'Parlement der Dingen'. In dit parlement wordt elk verkozen erfgoed uitvoerig besproken. (VTT)