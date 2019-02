Speelbos en hondenlosloopweide op Kievitsheide Toon Verheijen

22 februari 2019

16u50 0 Rijkevorsel De gemeente heeft een natuur- en bosbeheersplan opgesteld voor het Gemeentebos. De eerste realisaties zijn zichtbaar want er is een speelbos, een hondenlosloopzone en er zijn ook twee schapenrasters.

De gemeente wil in het het Gemeentebos, beter bekend als de Kievitsheide, meer de recreatieve kaart trekken en daarom stelde het een nieuw beheersplan op. Met een hondenlosloopzone komt het alvast de hondenliefhebbers tegemoet. “De hondenlosloopzone is ongeveer één hectare groot en is helemaal omheind. De zone ligt dichtbij de voetbalvelden en de wijk Klundert. Honden blijven overal in het domein welkom, maar buiten de hondenlosloopzone moeten ze uiteraard wel aangelijnd zijn” zegt schepen van dierenwelzijn Nathalie Stoffelen.

Maar niet alleen voor de honden is er aan een speelruimte gedacht. Ook de kinderen krijgen hun eigen speelbos. Het gaat om het bos bij Klundert en het oude crossterrein. Ook fietsers zijn er welkom. Binnenkort zal je in het domein een kudde grazende schapen tegenkomen. Ter hoogte van de aardgasleiding zijn twee schapenrasters geïnstalleerd. Voortaan zal hier twee keer per jaar gedurende korte tijd een kudde schapen grazen om de heischrale graslandvegetatie in stand te houden.