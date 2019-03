Snacks op Tomorrowland Winter komen uit Rijkevorsel: “Bakken op 1.860 meter hoogte? Dat wordt een uitdaging” Cateringbedrijf Bevers serveert biefstuk en vegetarische curryworst op Alpe d’Huez Toon Verheijen

06 maart 2019

18u50 0 Rijkevorsel En dat ze trots zijn in het Kempense Rijkevorsel. Event Catering Bevers mageen deel van de catering verzorgen op Tomorrowland Winter, dat dit weekend start in het Franse Alpe d’Huez. Ze lanceren er ook voor de eerste keer hun vegetarische curryworst.

Cateringbedrijf Bevers is geen kleine naam meer in de wereld van de eventcatering. Met onder meer Anderlecht, Standard, Beerschot, Mechelen en Charleroi in het voetbal, evenementen als Francorchamps, Dranouter, het Sportpaleis en deze zomer de show van Rammstein een grote speler ook.

Ooit hadden ze ook een voet binnen bij Tomorrowland, maar de laatste jaren was dat niet meer het geval. Maar kijk: de allereerste editie van Tomorrowland Winter is er en Event Catering Bevers trekt mee naar Alpe d’Huez.

“We trekken met een crew van een twintigtal mensen naar daar een een hele vrachtwagen vol van onze lekkere frieten en snacks”, knipoogt Dries Van Dyck van Event Catering Bevers. “Hij zit echt hé-le-maal vol. We kijken er allemaal enorm naar uit. We zijn wel wat gewoon, maar uiteindelijk moeten we op 1.860 meter hoogte gaan bakken aan temperaturen die we toch niet helemaal gewend zijn. Een hele onderneming toch ook om alles daar te krijgen.”

Geen gas

Catering in Frankrijk is ook een ander pak mouwen dan in België of Nederland. Dat weten ze nu ook bij Event Catering Bevers. “Personeel mag daar maximaal acht uren aan een stuk werken en geen seconde langer. Dat wordt ook enorm streng gecontroleerd”, vertellen Dries Van Dyck en zijn collega Kevin Vansprengel.

“Ook bakken op gas is er blijkbaar niet toegestaan dus brengen we onze eigen friteuses op elektriciteit mee. Maar we klagen niet hoor (grijns). We zijn enorm trots dat we er bij de eerste editie bij kunnen zijn.”

Primeur

ECB wil de internationale bezoekers van Tomorrowland Winter ook verrassen met een snack in primeur: de vegetarische curryworst.

“Ik ben zelf een vleester, maar ben aangenaam verrast”, vertelt Dries Van Dyck. “Tomorrowland krijgt de primeur. Daarnaast uiteraard ook onze huisgemaakte stoverij met truffel mayo en de friet-steak-bearnaisesaus van 100% Belgische Wit-blauw. Dat is ook onze nieuwe huisstijl. Een tijd geleden al hebben we de industriële snacks verbannen, maar werken we samen met Carremans die 100 procent natuurlijke producten maakt. Onze aardappelen komen ook van een lokale producten in Mol-Postel. Dat was een stap die we bewust hebben gezet al wisten we ook dat het moeilijk kon worden. Als je die keuze maakt, dan worden de kosten ook hoger en dan moet de klant bereid zijn om in plaats van 2,5 euro ineens 3,5 euro te betalen. Maar toch lukt het. Daarom blijven we inzetten op dat duurzame aspect. We werken ook aan een heel nieuw assortiment snacks waarbij we ook de vegetarische en veganistische liefhebbers niet vergeten.”