Schoonmaak Kempen creëert 22 jobs Schoonmaakbedrijf richt zich op kmo’s en openbare besturen Toon Verheijen

12 november 2018

14u23 0 Rijkevorsel Onderneemster Kim Bogaerts heeft met Schoonmaak Kempen een nieuw bedrijf uit de grond gestampt. Het bedrijf biedt professionele schoonmaakdiensten aan en richt zich op kmo’s, industriële bedrijven en de openbare sector. Op korte tijd telt het bedrijf 22 werknemers en heeft het een wagenpark van acht voertuigen. “En eigenlijk zoeken we continu volk.”

De markt van de ‘poetsbedrijven’ lijkt verzadigt, maar toch zet Kim Bogaerts de stap om met Schoonmaak Kempen de markt van de schoonmaak op te gaan. “We hebben inderdaad veel collega’s, maar ons orderboek zit goed, dus het bewijst dat er nog altijd ruimte is”, vertelt Kim Bogaerts. “We tellen momenteel al 22 medewerkers waaronder een achttal voltijdse banen aangevuld met deeltijdse. Ons wagenpark telt momenteel ook al acht voertuigen. Qua personeelsbezetting gaat het daar zeker niet bij blijven, want eigenlijk zijn we nu al bijna continu op zoek naar extra werkvolk.”

Opleiding

Schoonmaak Kempen richt zich bewust niet op de particuliere markt. “We richten ons onder meer op aannemers, openbare besturen en op de industrie”, zegt Kim Bogaerts. “De eenmalige opkuis van gebouwen voor oplevering en van toonzalen voor opening bijvoorbeeld. Of periodiek onderhoud van kantoren of productiehallen van kmo’s. Het is inderdaad helemaal iets anders dan een gewone woning kuisen. Maar toch zijn ook personeelsleden zonder een brok aan ervaring welkom. Wij zorgen dan wel voor een interne opleiding.” Schoonmaak Kempen heeft ondertussen ook al klanten met industriële keukens en voert ook opdrachten uit voor syndici die appartementsgebouwen beheren. Daar gaat het dan om het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes zoals de trappenhal en dergelijke. “We hebben zelfs al enkele dokterskabinetten gedaan, maar dat vraagt uiteraard wel een speciale aanpak omdat het om steriele ruimtes gaat.”

Ergonomisch

Het bedrijf benadrukt ook dat uitsluitend met eigen materiaal werkt. “We zijn daarbij op alle mogelijke situaties voorzien”, zegt Bogaerts. “Met behulp van machines op batterijen kunnen we ook op locaties zonder elektriciteit poetsen. En we denken ook aan onze medewerkers, want zo werken we bijvoorbeeld enkel met stofzuigers die op de heup gedragen kunnen worden.”