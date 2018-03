Roemeense gastarbeider sterft na CO-vergiftiging 01 maart 2018

02u42 0 Rijkevorsel De hulpdiensten werden dinsdagavond opgetrommeld voor een geval van CO-intoxicatie aan de Leemputten. Een 37-jarige Roemeense gastarbeider werd er dood aangetroffen in de badkamer van een appartement boven een loods die achter een woning staat. De man werd er aangetroffen door zijn collega.

Staf Anthonissen heeft achter zijn woning aan de Leemputten in Rijkevorsel een oude loods staan met op de eerste verdieping een appartement. Zijn broer verbleef er lange tijd, maar die ging ondertussen in zijn eigen huis wonen en sindsdien stond het appartement leeg. Sinds een kleine maand verbleven er twee Roemenen. Dinsdagavond rond 22 uur liep het plots fout. "Een van de mannen kwam in paniek binnengelopen", vertelt buurvrouw Josée Verhoeven. "Hij vertelde dat zijn vriend dood lag in de badkamer. We zijn dan meteen zelf gaan kijken. Hij lag inderdaad volledig onderuit gezakt in de badkuip. Ik heb nog aan zijn pols gevoeld, maar ik voelde niets. We hadden ondertussen ook de hulpdiensten gebeld."





Brandweer en politie waren snel ter plaatse. Toen ze de deur openden van het appartement, bleek er al snel een verhoogde CO-concentratie te zijn. Ze hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. "Wat er precies gebeurd is, weten we ook niet", vertelt Anthonissen. "Blijkbaar hadden ze wel een eigen verwarmingsinstallatie geplaatst in de badkamer met een bus gas ernaast. Was dat slecht gemaakt of slecht aangesloten? Dat kan. We zijn erg hard geschrokken, maar wel blij dat de andere man niet onwel was geworden, want anders hadden we er misschien pas dagen later bij uitgekomen. Dikwijls zagen we immers dagenlang niet." (VTT)