Rijkevorsel investeert 3,5 miljoen euro

De gemeente Rijkevorsel voorziet in 2018 voor 3.5 miljoen euro aan investeringen. Voor verdere verbouwingen aan De Valk wordt 50.000 euro voorzien en nog eens 200.000 euro voor de nieuwbouw aan de Hoogstraatsesteenweg waar binnenkort de bibliotheek, de dienst vrije tijd en het consultatiebureau Kind & Preventie hun intrek nemen. In het meerjarenplan is ook 1 miljoen euro opgenomen voor de bouw van een dienstencentrum voor het OCMW. In samenwerking met de stad Hoogstraten zullen twee bruggen over De Mark een fikse onderhoudsbeurt krijgen. De gemeente Rijkevorsel trekt hiervoor 40.000 euro uit. Voor de Stenen Bergmolen wordt geld voorzien voor de opmaak van een beheersplan. Voor herstellingswerken aan de molen geeft de gemeente in 2018 50.000 euro uit. Tenslotte zal de glasinzameling in 2018 op twee locaties in Rijkevorsel ook ondergronds gebeuren. Voor de plaatsing van deze ondergrondse containers is 25.000 euro voorzien. (VTT)





