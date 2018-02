Parkeerverbod aan gemeentehuis 12 februari 2018

Wegens snoeiwerken geldt er tot woensdag 14 februari een parkeerverbod voor en achter het gemeentehuis. Je kunt wel parkeren op de parking aan de Molenstraat tegenover het gemeentehuis (blauwe zone) en op de parkeerplaatsen langsheen de Banmolenweg. Het terrein rond het gemeentehuis zal ook geheel of gedeeltelijk afgesloten worden met nadarhekken net zoals het Oude Sint-Lenaartsepad. Ook op andere locaties in Rijkevorsel zal de firma in februari snoeiwerken uitvoeren.





Na de werken aan het gemeentehuis worden de bomen in de Essenweg aangepakt. De straat zal dan tijdelijk in zijn geheel afgesloten worden. Nadien volgen nog werken aan het parkje in het Doelenpad waarbij het park volledig wordt afgesloten. Ten slotte zal ook de Brechtsedreef afgesloten worden voor snoeiwerken. Enkel plaatselijk verkeer is dan toegelaten.





