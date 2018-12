Oppositie is getalm beu: “Haal die Vlaamse herdenkingsplaatjes NU weg” Wisselmeerderheid besliste dat enkel driekleur mag aan Sint-Willibrorduskerk Toon Verheijen

26 december 2018

16u02 0 Rijkevorsel Oppositiepartij GemeenteBelangen eist met onmiddellijke ingang de verwijdering van de herdenkingsbordjes van de Vlaamse Vredesbeweging op het monument aan de Sint-Willibrorduskerk. De gemeenteraad had dat — via een wisselmeerderheid — bevolen, maar de uitvoering blijft achter. Bewust, zo vreest men.

Even naar het begin: op 27 oktober besliste het college om mee te stappen in het project ‘Onze Vergeten Helden’ van het War Heritage Institute (WHI). De gemeente zou zo gratis herdenkingsbordjes krijgen met het opschrift ‘14-18 Pro Patria’ en de driekleur als achtergrond. Die konden dan weer bevestigd worden op het monument aan de Sint-Willibrorduskerk, om onze oud-strijders te eren.

Maar de gemeente kreeg ook het aanbod om gedenkplaatjes van het VOS (Vlaamse Vredesvereniging) op te hangen, en ook daar ging het college mee akkoord. Tot oppositiepartij GemeenteBelangen op de gemeenteraad van 26 november besloot om de verwijdering van die laatste plaatjes alweer op de agenda te plaatsen. “We vinden het niet meer dan normaal dat we hier als gemeente aan het project van het WHI meegewerkt hebben”, zegt Renilde Willemse van GemeenteBelangen. “Het gaat hier om zerken op militaire begraafplaatsen en ereperken, gemeentelijke ereperken, of familiale zerken. Maar in de jaren 20 heeft de VOS ook Heldenhuldezerkjes opgericht, met het opschrift AVV-VVK (Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus, red.). Vlaamsgezinde graven, dus — in die tijd een weloverwogen keuze. Volgens WOI-kenners komen enkel deze graven in aanmerking voor zo’n VOS-plaatje.” Met andere woorden: een Vlaamse leeuw hoort niet thuis op de zerken van Belgische helden.

11 tegen 10

GemeenteBelangen eiste op de gemeenteraad van eind november een stemming over het verwijderen van de VOS-bordjes en normaal zou zo’n punt meerderheid tegen oppositie verworpen worden. Maar SNR-schepenen Lizette Keysers en Jos Boeckx stemden net als ex-N-VA’er Diede Van Dun mee met de oppositie. En zo werd het punt met 11 stemmen tegen 10 aanvaard.

Maar een maand later zijn de plaatjes nog altijd niet verwijderd. “Onze technische dienst heeft enorm drukke weken achter de rug”, zegt schepen Karl Geens (N-VA). “Bovendien zijn die plaatjes met stevig materiaal bevestigd. Die krijg je er niet zomaar af zonder het nodige poetswerk. We hebben dit opgenomen in het programma, maar vermoedelijk zal het niet voor de eerste dagen zijn.” Geens ontkent wel dat het ‘not done’ zou zijn om VOS-bordjes op te hangen. “We hebben dit mét medeweten van de Nationale Strijdersbond van België gedaan. Zij gingen akkoord en betreuren dat hier plots een politiek spel van gemaakt wordt.”

Maar GemeenteBelangen voelt een bui hangen. “Het gemeentebestuur legt de stemming van de gemeenteraad op 26 november gewoon naast zich neer”, meent Renilde Willemse. “We kunnen niet akkoord gaan met de termijnen die gehanteerd worden onder ‘met onmiddellijke ingang’. Een meerderheidsstemming in de gemeenteraad is voor ons een democratisch beginsel dat correct uitgevoerd moet worden. Wij stellen ons dan ook terecht vragen.”