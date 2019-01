Oppositie beenhard: “Beleid in Rijkevorsel kleurt donkerbruin of zelfs zwart” Meerderheid trekt beslissing over verwijderen Vlaamse gedenkplaatjes in Toon Verheijen

28 januari 2019

22u16 0 Rijkevorsel Het stond in de sterren geschreven. De meerderheid van N-VA en CD&V heeft de beslissing van de gemeenteraad van november om gedenkplaatjes van de Vlaamse Vredesvereniging (VOS) te verwijderen weer ingetrokken. Die plaatjes moesten weg omdat twee schepenen van toen mee stemden met de oppositie. Nu blijven de plaatjes dus toch hangen. “Het beleid in Rijkevorsel kleurt donkerbruin of zelfs zwart."

Even naar het begin: op 27 oktober besliste het college om mee te stappen in het project ‘Onze Vergeten Helden’ van het War Heritage Institute (WHI). De gemeente zou zo gratis herdenkingsbordjes krijgen met het opschrift ‘14-18 Pro Patria’ en de driekleur als achtergrond. Die konden dan weer bevestigd worden op het monument aan de Sint-Willibrorduskerk, om onze oud-strijders te eren. Maar de gemeente kreeg ook het aanbod om gedenkplaatjes van het VOS (Vlaamse Vredesvereniging) op te hangen, en ook daar ging het college mee akkoord. Tot oppositiepartij GemeenteBelangen op de gemeenteraad van 26 november besloot om de verwijdering van die laatste plaatjes alweer op de agenda te plaatsen. GemeenteBelangen eiste op de gemeenteraad van eind november een stemming over het verwijderen van de VOS-bordjes en normaal zou zo’n punt meerderheid tegen oppositie verworpen worden. Maar de toenmalige SNR-schepenen Lizette Keysers en Jos Boeckx stemden net als toen onafhankelijk raadslid Diede Van Dun mee met de oppositie. En zo werd het punt met 11 stemmen tegen 10 aanvaard.

Schild en Vrienden

De bordjes moesten dus verwijderd worden, maar dat gebeurde niet. Nu heeft de nieuwe bestuursploeg het punt laten intrekken op de gemeenteraad van maandagavond en blijven de bordjes dus hangen. “We staan nog altijd achter de bevestiging van de plaatjes”, aldus N-VA-schepen Karl Geens. De oppositie reageert hard. “We wisten natuurlijk dat dit zou gebeuren”, aldus Renilde Willemse van GemeenteBelangen. “De democratie wordt met de voeten getreden. Maar vooral: het is héél beangstigend dat het Vlaamse gedachtengoed ook in Rijkevorsel binnensluipt. VOS heeft veel bestuursleden die duidelijk extreem-rechts getint zijn. Mensen van Schild en Vriend zijn er ook in geïnfiltreerd. De soldaten die gesneuveld zijn verdienen alle respect en moeten geëerd worden, maar ze worden hier misbruikt om het extreme Vlaamse gedachtengoed er door te krijgen.” Waarop schepen Karl Geens fijntjes repliceerde. “Nochtans was de Nationale Strijdersbond van België er ook helemaal niet op tegen.”

Donkerbruin

Diede Van Dun van ProVeussel was nog scherper. “Het maakt dan ook duidelijk welke kleur het beleid de komende zes jaren zal krijgen. De mengeling van geel en oranje wordt donkerbruin of zelfs zwart. Dat dit alles moet gebeuren op de ziel van gesneuvelden patriotten, van Belgische soldaten, betreuren we des te meer. Een minste navraag bij betrokken nabestaanden had dan ook alleen maar op zijn plaats geweest alvorens deze gedenktekens voorzien van de zwarte, Vlaamse strijdvlag te bevestigen. En hoe mooi de statuten van deze vereniging (de Vlaamse Vredesbeweging) ook kunnen zijn, in dit halfrond primeert politieke gelaagdheid, juistheid en respect. Begin alstublieft met het respecteren van ieders waarden, van ieders identiteit en gebruik dit niet langer om verdeeldheid te zaaien. Zo wordt de titel ‘Vlaams’ terug een titel van het volk en niet langer van de politiek.”

Waarop raadslid Peter Janssens van N-VA zich rechtzette. “VOS is een erkende culturele vereniging die de boodschap van pacifisme uitdragen. Jullie zeggen dat de soldaten voor België zijn gesneuveld. Wie zegt dat? Ze woonden in Vlaanderen dus waarom zou dit dan niet mogen?”